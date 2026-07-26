Ein Jahr nach ihrer schweren Verletzung hat sich Turnerin Helen Kevric eindrucksvoll zurückgemeldet. Ihre DM-Titel am Schwebebalken und am Stufenbarren machen Hoffnung auf die EM.

Am Schwebebalken holen Pauline Schäfer-Betz und die 18-jährige Helen Kevric die gleiche Punktzahl. Am Ende entscheidet die Ausführung über Gold. Relive kommentiert von Alex Ruda und Ronny Ziesmer. 26.07.2026 | 7:17 min

Die deutsche Turn-Hoffnung Helen Kevric hat sich nach langer Leidenszeit bei den deutschen Meisterschaften in Hannover mit zwei Titeln eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach ihrem Sieg am Samstag am Stufenbarren holte die 18-Jährige, Deutschlands beste Turnerin bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris, auch am Sonntag Gold am Schwebebalken.

Helen Kevric am Stufenbarren bei den Deutschen Meisterschaften. Quelle: dpa

Kevric siegt am Stufenbarren und am Schwebebalken

Die Stuttgarterin setzte sich dank der besseren Ausführung mit 13,025 Punkten vor der punktgleichen Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) durch. Am Tag zuvor hatte sie bei der Veranstaltung im Rahmen der Finals mit einer Weltklasseübung am Stufenbarren (14,475) begeistert. Bronze am Schwebebalken ging an Mehrkampf-Meisterin Silja Stöhr (Heddesheim).

"Mein Ziel ist es, wieder zur alten Form zurück zu kommen", hatte Kevric zuletzt im Podcast "Von Staub zu Gold" des Deutschen Turner-Bundes (DTB) gesagt. Es laufe gut, "aber es gibt noch Potenzial nach oben."

Die Finals am Sonntag mit den Entscheidungen an diesen Geräten: Sprung (M), Schwebebalken (F), Barren (M), Boden (F), Reck (M). Im Fokus sind neben Helen Kevric auch Nils Dunkel, Europameister am Barren. 26.07.2026 | 182:57 min

Kevric bei EM im Mai 2025 schwer verletzt

Kevric hatte sich bei der Heim-EM in Leipzig im Mai des vergangenen Jahres schwer am Knie verletzt und war danach monatelang ausgefallen. "Es war schon eine harte Zeit", blickte Kevric zurück.

Ich konnte plötzlich nicht mehr laufen und musste es wieder neu lernen. „ Helen Kevric

Trotz ihrer Dominanz am Stufenbarren sieht die 18-Jährige noch Luft nach oben. Sie sei nicht so sauber in der Ausführung gewesen und habe sich auch vergriffen. "Generell war ich einfach zu hektisch. Ich glaube, ich habe noch nicht so ganz den Rhythmus drin", urteilte sie nach ihrem Finalvortrag.

Dennoch überwiegt ihre Freude über das erfolgreiche Comeback. Auf ihre Leistung nach der langen Pause sei sie "sehr stolz. Nur wenige Menschen können verstehen, wie schwierig solch eine Situation ist. Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder gesund bin", so Kevric in der ARD.

Die Gerätefinals am Samstag: Für die Männer geht es am Boden, Pauschenpferd und an den Ringen es um den nationalen Titel - die Frauen kämpfen am Sprung und Stufenbarren um die Höchstwertung. 25.07.2026 | 170:56 min

Bundestrainer Wiersma sieht Chancen bei EM

Der diesjährige Saisonhöhepunkt sind die Weltmeisterschaften vom 17. bis 25. Oktober in Rotterdam. In der niederländischen Hafenmetropole werden bereits die ersten Olympiatickets für Los Angeles 2028 vergeben. Zuvor finden die Europameisterschaften der Frauen vom 13. bis 16. August in Zagreb statt.

In einem engen Wettkampf holt Silja Stöhr im Gerätturnen-Mehrkampf Gold vor Karina Schönmaier und Pauline Schäfer-Betz. Die Entscheidung, Kommentare Alexander Ruda, Ronny Ziesmer. 24.07.2026 | 5:22 min

Von der Rückkehr auf die große Turnbühne von Helen Kevric war auch Bundestrainer Gerben Wiersma begeistert. Mit noch zwei Wochen mehr Training bis zu den Europameisterschaften räumt ihr der Niederländer sogar Medaillenchancen ein. "Dann hat sie sehr gute Werte für das Team und für sich selbst mit einer Finalübung - mindestens", meinte Wiersma.

So weit wollte die hochgelobte jedoch noch nicht gehen. "Echt?", fragte sie staunend und fügte an:

Ich freue mich schon auf die Europameisterschaften und versuche einfach, mein Bestes zu geben und dann werden wir sehen, wofür es reicht. „ Helen Kevric

Quelle: SID, dpa