Finals: Schuh-Klau beim Triathlon: Luis Rühl muss barfuß laufen

In der Wechselzone stand Triathlet Luis Rühl plötzlich ohne Schuhe da. Konkurrent Scott Koslick hatte sie versehentlich angezogen. Beide erklären die Situation im ZDF-Interview.

Konkurrent Jayden Scott Koslick klärt im ZDF-Interview auf, wie es zu der kuriosen Situation kam. 23.07.2026 | 1:43 min

Kuriose Szene in der Triathlon-Mixed-Staffel bei den Finals in Hannover: Nach dem Radfahren kam Luis Rühl vom DSW 12 Darmstadt fassungslos in der Wechselzone an. Seine Schuhe waren nicht da. Er überlegte wenige Sekunden und legte die Laufstrecke von 1,3 Kilometer anschließend barfuß zurück.

Versehentlich nach falschen Schuhen gegriffen

Der Schuldige war sein Kontrahent Jayden Scott Koslick. Der war nach einer schnellen Radfahrt in der Wechselzone unkonzentriert und schnappte sich versehentlich die Schuhe von Rühl.

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Das Team von Scott Koslick, Triathlon Potsdam, wurde disqualifiziert. Rühls Mannschaft aus Darmstadt beendete den Staffelwettbewerb auf Rang vier mit 32 Sekunden Rückstand auf Bronze.

Der Sieg ging an die SG Saar/Viernheim, Zweiter wurde SSF Bonn vor Teamsport KTT 01 aus Köln auf Rang drei.

Quelle: ZDF