Finals in Hannover:Lena Kesting: "Echt spektakulär"
|
Vor den Finals in Hannover laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 143 Deutsche Meistertitel werden vergeben. ZDF-Moderatorin Lena Kesting berichtet, was den Zuschauer erwartet.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Sport-Nachrichten
Fußball-WM künftig noch größer? :Was für eine WM mit 64 Teams spricht - und was dagegen
mit Video2:44
Top-Blocker und Social-Media-Star :Tobias Krick: Deutschlands außergewöhnlichster Volleyballer
mit Video14:22
Fußball, Rugby oder American Football? :Wie der erste US-Fußballverein seine Geschichte manipulierte
mit Video2:00