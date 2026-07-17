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Finals in Hannover: Lena Kesting: "Echt spektakulär"

Finals in Hannover:Lena Kesting: "Echt spektakulär"

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Lena Kesting am "Volle Kanne"-Frühstückstisch

Vor den Finals in Hannover laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 143 Deutsche Meistertitel werden vergeben. ZDF-Moderatorin Lena Kesting berichtet, was den Zuschauer erwartet.

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Quelle: Reuters

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