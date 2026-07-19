England gewinnt spektakuläres Spiel um Platz drei

45 Minuten lang lässt sich Frankreich im Spiel um Platz drei von England vorführen. Dann aber entgehen "Les Bleus" dank einer Aufholjagd einem Debakel.

Das Spiel um Platz drei zwischen England und Frankreich entwickelte sich schnell zu einem munteren Scheibenschießen. Die Highlights der Partie. 19.07.2026 | 13:33 min

Zehn Tore, ein Dreierpack von Bukayo Saka und eine ungekrönte Aufholjagd von Frankreich: Am Ende gewinnt England das unterhaltsame Spiel um Platz drei gegen die Franzosen mit 6:4 (0:4).

Zur Pause lag die Mannschaft von Didier Deschamps 0:4 hinten, kam dann auf 3:4 ran, um schließlich doch 4:6 gegen das Team von Thomas Tuchel zu verlieren.

Sieben Wechsel bei England und Frankreich

Nach dem Halbfinal-Aus gegen Argentinien veränderte Tuchel seine Mannschaft für das Spiel um Platz drei auf sieben Positionen. Unter anderem blieben Jude Bellingham und Harry Kane auf der Bank.

Didier Deschamps tauschte nach der Niederlage gegen Spanien im Halbfinale ebenfalls siebenfach. Kylian Mbappe und Michael Olise waren zwei von vier verbliebenen Spielern aus der letzten Startelf.

Rice bringt England in Führung

Gerade einmal drei Minuten dauerte es, bis das erste Tor der Partie fiel. Desire Doue spielte auf Höhe des Mittelkreises einen Fehlpass direkt in die Füße von Declan Rice. Der englische Kapitän dribbelte los, wurde von keinem französischen Spieler angegriffen und schloss aus 18 Metern ab. Der Ball landete im rechten Toreck, Mike Maignan war chancenlos (3.).

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England kontrollierte weiterhin die Partie, während die Franzosen auf Konter lauerten. Aus einem solchen Umschaltmoment heraus folgte dann auch die erste ernstzunehmende Prüfung für Dean Henderson, der anstelle von Jordan Pickford das Tor der Engländer hütete. Rayan Cherki schloss aus der Distanz zentral aufs Tor ab (11.).

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Konsa und Saka erhöhen

Das nächste Tor der Engländer fiel nach einem Eckball, den Rice ins Zentrum brachte. Dort setzte sich Ezri Konsa im Kopfballduell gegen Adrien Rabiot durch und köpfte den Ball platziert zum 2:0 für England ein (18.).

Nachdem Rashford Warren Zaire-Emery im Mittelfeld aussteigen ließ, parierte Maignan dessen Abschluss aus der Distanz (33.). Mbappe prüfte auf der Gegenseite erneut Henderson, der den Ball erneut abwehren konnte (35.).

Wenig später standen die Franzosen in der Defensive komplett offen und Rashford lief alleine auf Maignan zu. Der wehrte den Ball im Eins-gegen-eins zunächst ab. Der Ball landete bei Saka, dessen erster Abschluss von Lacroix abgeblockt wurde.

Dann kam Rashford nochmal zum Zug, legte auf Saka ab, der schließlich nach dieser undurchsichtigen Sequenz im Sechzehner zum 3:0 verwandelte (37.). Auch daraufhin ließen die Engländer nicht nach und machten weiter Druck.

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Saka schnürt den Doppelpack vor der Pause

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit setzte sich Eberechi Eze im Mittelfeld von Zaire-Emery ab und spielte einen genialen Steckpass in den Lauf von Saka. Der schloss aus zentraler Position mit dem ersten Kontakt ab und brachte den Ball aus rund 16 Metern Entfernung im rechten Toreck zum 4:0 unter (45.+1).

Die französische Defensive wies in der kompletten ersten Hälfte Auflösungserscheinungen auf, die "Three Lions" bestraften die Fehler gnadenlos. Vor dieser Partie hatten die Franzosen noch nie drei Gegentore vor der Pause hinnehmen müssen, nun kassierten sie im letzten Spiel von Didier Deschamps sogar vier.

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Vierfachwechsel von Deschamps zeigt Wirkung

Angesichts der katastrophalen Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit reagierte Deschamps mit einem Vierfachwechsel. Ein Effekt war sofort erkennbar, Mbappe traf in der 48. Minute zum 1:4. Der eingewechselte Dayot Upamecano eroberte den Ball und spielte auf Olise, dieser leitete auf Mbappe weiter.

Deschamps schien in der Kabine die passenden Worte gefunden zu haben, "Les Bleus" agierten wie ausgewechselt und legten das nächste Tor nach. Bradley Barcola, der nach der Pause eingewechselt wurde, traf nach einem Steilpass von Mbappe zum 2:4 (54.). Es sah nun so aus, als könnten die Franzosen tatsächlich eine Aufholjagd starten.

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Mbappe trifft zum Anschluss

Nachdem Olise und Dembele dem Anschlusstreffer bereits nahekamen, erzielte Mbappe das Tor zum 3:4 (66.). Die drei Ausnahmekönner spielten im Vorfeld des Treffers sehenswert zusammen, am Ende veredelte Mbappe einen Doppelpass mit Olise per Abschluss ins rechte Eck (66.).

Entscheidung statt Ausgleich

Olise, der aus zentraler Position frei zum Abschluss kam, vergab die große Gelegenheit auf das 4:4 (81.). Statt des möglichen Comebacks der Franzosen folgte die vermeintliche Entscheidung. Malo Gusto foulte Djed Spence im Strafraum, Saka erzielte sein drittes Tor per Elfmeter und traf zum 5:3 (87.).

In der sechsten Minute der Nachspielzeit traf Dembele noch zum 4:5 aus französischer Sicht (90.+6). Bellingham entschied am Ende die Partie und traf zum 6:4-Endstand (90.+8).

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