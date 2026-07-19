Auf dem Weg in das WM-Finale waren die Leistungen von Rodri und Dani Olmo entscheidend für Spanien. Sie bilden das Herzstück des spanischen Spiels.

Teamwork: Rodri (links) und Dani Olmo nehmen Österreichs Xaver Schlager in die Zange. Quelle: firo Sportphoto

Vor dem WM-Finale (Sonntag, 21:00 Uhr, im ZDF ab 19:30 Uhr) steht besonders ein spanischer Spieler im Fokus der Öffentlichkeit - Lamine Yamal. Dabei gibt es zwei Teamkollegen Yamals, die das Spiel der Spanier im Turnierverlauf noch mehr geprägt haben: Der ehemalige Weltfußballer Rodri als Taktgeber im defensiven Mittelfeld und der Ex-Leipziger Dani Olmo als Kreativkopf auf der Zehnerposition.

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Rodri ist Spaniens Schlüsselspieler

Im Jahr 2024 gewann Rodri nach überragenden Leistungen für Manchester City und die spanische Nationalmannschaft den Ballon d'Or. In der folgenden Saison folgte dann der Schock: Er zog sich einen Kreuzbandriss zu und fiel lange aus. Seine Rückkehr feierte er im Mai 2025. An die Form, die er vor der Verletzung hatte, konnte er jedoch längere Zeit nicht anknüpfen.

Das hat sich nun geändert. Bei dieser WM spielte der Kapitän bislang auf einem ähnlichen Niveau wie im Jahr 2024. Sein Einfluss aufs spanische Spiel ist riesig.

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648 der 694 von Rodri gespielten Pässe kamen an, seine Passgenauigkeit liegt bei 93 Prozent. Damit ist er der beste Ballverteiler bei dieser WM (Stand 18. Juli). 173 dieser Zuspiele kamen im letzten Drittel an - was zeigt, dass Rodri gewiss nicht nur Querpässe an den Mann bringt. Außerdem kreierte Rodri schon neun Torchancen aus dem Spiel heraus.

Kein Wunder, dass sich Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente so über seinen Kapitän äußert:

Rodri ist unser Rückgrat. „ Luis de la Fuente, spanischer Nationaltrainer

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Auch gegen den Ball dominiert Rodri

Außerdem präsentierte sich Rodri zweikampfstark: Viele Balleroberungen, viele erfolgreiche Tacklings. Sein Gespür, wie er sich positionieren muss, um der gegnerischen Offensive den Wind aus den Segeln zu nehmen, ist beeindruckend.

Vor allem im Spiel gegen Frankreich stellte der Mann von Manchester City seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Wenn es eine wichtige Balleroberung gab, war er meist der Initiator.

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Dani Olmo ist der entscheidende Spieler in der Offensive

Was Rodri auf der Sechserposition für die Spanier ist, stellt Dani Olmo auf der Zehn dar. Der Spieler vom FC Barcelona, der schon in der U21 unter de la Fuente spielte, setzt seine Mitspieler immer wieder glänzend in Szene.

Gegen Frankreich brachte er 97 Prozent seiner Pässe an, dazu bereitete er das 2:0 von Pedro Porro genial vor. Trotz seiner Spielanlage stellt sich Olmo nie in den Mittelpunkt und stets in den Dienst der Mannschaft. Eine weitere der vielen Qualitäten Olmos ist es, dem Spiel gedanklich voraus zu sein. Er bestimmt mit seinen Aktionen den Rhythmus in der spanischen Offensive.

Beispiel dafür: Olmos Vorarbeit zum Siegtreffer gegen Frankreich, als er einen Doppelpass mit Torschütze Porro spielte.

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Olmo musste zunächst ins Turnier hereinfinden

Beim enttäuschenden 0:0 gegen Kap Verde zum Auftakt saß Olmo noch auf der Bank, seit dem Spiel im Sechzehntelfinale gegen Österreich stand er dann in jeder Partie in der Startformation. Mittlerweile schwärmen sowohl Spaniens Nationaltrainer de la Fuente als auch der Welt- und Europameister Cesc Fabregas von dem Offensiv-Genie.

Er ist der beste Spieler in Spanien. „ Cesc Fabregas

Für den Nationaltrainer ist der 28-Jährige ein "Fußball-Genie", Fabregas holte etwas weiter aus. "Es geht nicht um Tore oder Vorlagen. Es ist seine Intelligenz", so Fabregas. "Spieler wie er spielen nicht nur Fußball. Sie lösen Probleme."

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