Newsletter zur Fußball-WM:Das ist bei der WM passiert und das steht heute an
Guten Morgen liebe Fußball-Fans,
da soll doch nochmal jemand sagen, das Spiel um Platz drei bräuchte es nicht mehr. Frankreich und England boten ein Zehn-Tore-Spektakel im vorletzten Spiel bei dieser WM. Nach einer desolaten ersten Halbzeit der Franzosen startete die Mannschaft im letzten Spiel von Didier Deschamps eine Aufholjagd.
Dadurch war die Partie nicht nur unterhaltsam, sondern gewann zusätzlich ein Spannungselement hinzu. Es war ein sehenswertes Fußballspiel der beiden Nationen, die nach ihrem Aus im Halbfinale erstmal die Tränen trocknen mussten.
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Das ist bei der WM passiert
Das Spiel um Platz drei lieferte ein Zehn-Tore-Spektakel zwischen Frankreich und England. Die Aufholjagd der Franzosen in der zweiten Halbzeit hielt die Spannung in der Partie hoch.
Schlagzeilen des Tages
Diese Spiele stehen an
Es ist so weit: Das große Finale der WM 2026 steht an. Der amtierende Europameister Spanien um Lamine Yamal trifft auf den Titelverteidiger Argentinien um Lionel Messi.
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Unsere Analyse
Vor dem WM-Finale hat ZDF-Autor Ulrich Kroemer mit Professor Daniel Memmert von der Deutschen Sporthochschule (DSHS) Köln die argentinische Mannschaft für Sie analysiert:
Der Hingucker
Kylian Mbappé war in der Halbzeitpause des Spiels um Platz drei trotz 0:4-Rückstandes entspannt.
Zitat des Tages
Kylian Mbappé verabschiedete den scheidenden französischen Nationaltrainer Didier Deschamps mit einem emotionalen Statement.
Es ist der letzte Tag der WM, die mit dem Endspiel in New Jersey zwischen Spanien und Argentinien endet. Dieses Endspiel ist das Duell zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi, aber auch so viel mehr.
Sportliche Grüße von der
ZDFsportstudio-Redaktion
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