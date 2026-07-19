Fußball-WM: Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

da soll doch nochmal jemand sagen, das Spiel um Platz drei bräuchte es nicht mehr. Frankreich und England boten ein Zehn-Tore-Spektakel im vorletzten Spiel bei dieser WM. Nach einer desolaten ersten Halbzeit der Franzosen startete die Mannschaft im letzten Spiel von Didier Deschamps eine Aufholjagd.

Dadurch war die Partie nicht nur unterhaltsam, sondern gewann zusätzlich ein Spannungselement hinzu. Es war ein sehenswertes Fußballspiel der beiden Nationen, die nach ihrem Aus im Halbfinale erstmal die Tränen trocknen mussten.

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Das ist bei der WM passiert

Das Spiel um Platz drei lieferte ein Zehn-Tore-Spektakel zwischen Frankreich und England. Die Aufholjagd der Franzosen in der zweiten Halbzeit hielt die Spannung in der Partie hoch.

Schlagzeilen des Tages

Diese Spiele stehen an

Es ist so weit: Das große Finale der WM 2026 steht an. Der amtierende Europameister Spanien um Lamine Yamal trifft auf den Titelverteidiger Argentinien um Lionel Messi.

Unsere Analyse

Vor dem WM-Finale hat ZDF-Autor Ulrich Kroemer mit Professor Daniel Memmert von der Deutschen Sporthochschule (DSHS) Köln die argentinische Mannschaft für Sie analysiert:

Der Hingucker

Kylian Mbappé war in der Halbzeitpause des Spiels um Platz drei trotz 0:4-Rückstandes entspannt.

Zur Halbzeit im Spiel um Platz drei bei der WM liegt Frankreich gegen England 0:4 hinten. Kylian Mbappé gibt sich betont gelassen. 19.07.2026 | 0:16 min

Zitat des Tages

Kylian Mbappé verabschiedete den scheidenden französischen Nationaltrainer Didier Deschamps mit einem emotionalen Statement.

Wir hätten dir ein besseres Ende bieten sollen, aber wir sind gescheitert. „ Kylian Mbappé

Es ist der letzte Tag der WM, die mit dem Endspiel in New Jersey zwischen Spanien und Argentinien endet. Dieses Endspiel ist das Duell zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi, aber auch so viel mehr.

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion