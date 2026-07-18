Verschossene Elfer, Rote Karten, meiste Tore: Machen Sie unser Quiz zur Weltmeisterschaft und finden Sie heraus, in welcher Statistik Deutschland trotz frühem WM-Aus vorne liegt.

Lionel Messi und seine Argentinier stehen im WM-Finale. Quelle: Getty/Buda Mendes

Die Fußball-WM ist fast vorbei - und sie hat einige überraschende Statistiken hervorgebracht. Im WM-Quiz von ZDFheute können Sie testen, wie viel Sie über die Weltmeisterschaft 2026 der Männer wissen.

Unten finden Sie fünf Fragen rund um die WM - tippen Sie auf die Ihrer Meinung nach korrekte Antwort und finden in unseren Grafiken heraus, ob Sie richtig liegen.

Elfmeter, Rote Karten, beste Schützen

Starten wir mit einer Frage zu den Elfmetern bei dieser WM. Wie viele Versuche während des Spiels (nicht beim Elfmeterschießen!) gingen daneben?

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Zudem sorgten Rote Karten für Aufsehen. Wie viele Platzverweise gab es im Vergleich zu früheren WMs?

WM-Quiz: Karten ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Fußballwelt ist in Aufruhr: US-Präsident Trump hat sich persönlich für die Überprüfung der Sperre für US-Spieler Balogun eingesetzt. ZDFheute live berichtet. 06.07.2026 | 33:20 min

Diese WM war ein Turnier der großen Stars. Lionel Messi, Kylian Mbappé und Harry Kane schossen ihre Teams bis ins Halbfinale. Miroslav Klose wurde 2026 als WM-Rekordtorschütze abgelöst.

WM-Quiz: Torschützen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Braucht jedes Team einen Superstar, um Weltmeister zu werden? Messi, Mbappé, Bellingham und Co. prägen ihre Mannschaften und zeigen sich dazu extrem treffsicher. 12.07.2026 | 11:35 min

Deutschlands WM-Rekord, längste Strecke

Tore sind das eine, aber dahinter arbeiten viele weitere Spieler für deren Entstehung. Zum Beispiel der spanische Kapitän Rodri, der aktuell den Lauf-Rekord hält. Kein anderer Spieler ist in allen seinen Partien zusammengerechnet so viel gelaufen wie er.

WM-Quiz: Laufdistanz ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Für Deutschland endete die WM schon im Sechzehntelfinale gegen Paraguay. Doch das heißt nicht, dass die DFB-Elf nicht doch in einer Statistik der Weltmeisterschaft vorne liegt.

WM-Quiz: Torreichste Spiele ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Nagelsmann ist Geschichte – doch wie geht es weiter mit dem deutschen Fußball? Experten diskutieren Wege aus der Krise und die Zukunft der Nationalmannschaft. 03.07.2026 | 34:13 min

Redaktion: Kathrin Wolff