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WM 2026: Testen Sie ihr Wissen zur Weltmeisterschaft

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vor 11 Minuten
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Elfmeter, Rote Karten, DFB-Elf:WM-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zur Weltmeisterschaft

von Robert Meyer, Moritz Zajonz

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Verschossene Elfer, Rote Karten, meiste Tore: Machen Sie unser Quiz zur Weltmeisterschaft und finden Sie heraus, in welcher Statistik Deutschland trotz frühem WM-Aus vorne liegt.

Lionel Messi feiert auf den Schultern eines Mitspielers.

Lionel Messi und seine Argentinier stehen im WM-Finale.

Quelle: Getty/Buda Mendes

Die Fußball-WM ist fast vorbei - und sie hat einige überraschende Statistiken hervorgebracht. Im WM-Quiz von ZDFheute können Sie testen, wie viel Sie über die Weltmeisterschaft 2026 der Männer wissen.

Unten finden Sie fünf Fragen rund um die WM - tippen Sie auf die Ihrer Meinung nach korrekte Antwort und finden in unseren Grafiken heraus, ob Sie richtig liegen.

Elfmeter, Rote Karten, beste Schützen

Starten wir mit einer Frage zu den Elfmetern bei dieser WM. Wie viele Versuche während des Spiels (nicht beim Elfmeterschießen!) gingen daneben?

WM-Quiz: Elfmeter

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Zudem sorgten Rote Karten für Aufsehen. Wie viele Platzverweise gab es im Vergleich zu früheren WMs?

WM-Quiz: Karten

ZDFheute Infografik

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Splitscreen: links ein Bild von Donald Trump und Gianni Infantino hinter dem WM-Pokal. Rechts ein Bild von dem Faul des USA-Nationalspielers.

Die Fußballwelt ist in Aufruhr: US-Präsident Trump hat sich persönlich für die Überprüfung der Sperre für US-Spieler Balogun eingesetzt. ZDFheute live berichtet.

06.07.2026 | 33:20 min

Diese WM war ein Turnier der großen Stars. Lionel Messi, Kylian Mbappé und Harry Kane schossen ihre Teams bis ins Halbfinale. Miroslav Klose wurde 2026 als WM-Rekordtorschütze abgelöst.

WM-Quiz: Torschützen

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Fußball-WM: Bolzplatz.

Braucht jedes Team einen Superstar, um Weltmeister zu werden? Messi, Mbappé, Bellingham und Co. prägen ihre Mannschaften und zeigen sich dazu extrem treffsicher.

12.07.2026 | 11:35 min

Deutschlands WM-Rekord, längste Strecke

Tore sind das eine, aber dahinter arbeiten viele weitere Spieler für deren Entstehung. Zum Beispiel der spanische Kapitän Rodri, der aktuell den Lauf-Rekord hält. Kein anderer Spieler ist in allen seinen Partien zusammengerechnet so viel gelaufen wie er.

WM-Quiz: Laufdistanz

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Für Deutschland endete die WM schon im Sechzehntelfinale gegen Paraguay. Doch das heißt nicht, dass die DFB-Elf nicht doch in einer Statistik der Weltmeisterschaft vorne liegt.

WM-Quiz: Torreichste Spiele

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Im Hintergrund der DFB-Campus in Frankfurt, rechts daneben die Köpfe von Julian Nagelsmann und Jürgen Klopp

Nagelsmann ist Geschichte – doch wie geht es weiter mit dem deutschen Fußball? Experten diskutieren Wege aus der Krise und die Zukunft der Nationalmannschaft.

03.07.2026 | 34:13 min

Redaktion: Kathrin Wolff

Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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