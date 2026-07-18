Elfmeter, Rote Karten, DFB-Elf:WM-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zur Weltmeisterschaft
von Robert Meyer, Moritz Zajonz
Verschossene Elfer, Rote Karten, meiste Tore: Machen Sie unser Quiz zur Weltmeisterschaft und finden Sie heraus, in welcher Statistik Deutschland trotz frühem WM-Aus vorne liegt.
Die Fußball-WM ist fast vorbei - und sie hat einige überraschende Statistiken hervorgebracht. Im WM-Quiz von ZDFheute können Sie testen, wie viel Sie über die Weltmeisterschaft 2026 der Männer wissen.
Unten finden Sie fünf Fragen rund um die WM - tippen Sie auf die Ihrer Meinung nach korrekte Antwort und finden in unseren Grafiken heraus, ob Sie richtig liegen.
Elfmeter, Rote Karten, beste Schützen
Starten wir mit einer Frage zu den Elfmetern bei dieser WM. Wie viele Versuche während des Spiels (nicht beim Elfmeterschießen!) gingen daneben?
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Zudem sorgten Rote Karten für Aufsehen. Wie viele Platzverweise gab es im Vergleich zu früheren WMs?
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Diese WM war ein Turnier der großen Stars. Lionel Messi, Kylian Mbappé und Harry Kane schossen ihre Teams bis ins Halbfinale. Miroslav Klose wurde 2026 als WM-Rekordtorschütze abgelöst.
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Deutschlands WM-Rekord, längste Strecke
Tore sind das eine, aber dahinter arbeiten viele weitere Spieler für deren Entstehung. Zum Beispiel der spanische Kapitän Rodri, der aktuell den Lauf-Rekord hält. Kein anderer Spieler ist in allen seinen Partien zusammengerechnet so viel gelaufen wie er.
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Für Deutschland endete die WM schon im Sechzehntelfinale gegen Paraguay. Doch das heißt nicht, dass die DFB-Elf nicht doch in einer Statistik der Weltmeisterschaft vorne liegt.
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Redaktion: Kathrin Wolff
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