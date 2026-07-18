Emil Agyekum bricht Uralt-Rekord bei Diamond League in London

Emil Agyekum zeigt sich bei der Diamond League in London in Top-Form und bricht einen jahrzehntelang bestehenden deutschen Rekord.

Emil Agyekum knackt den Uralt-Rekord von Harald Schmid, Malaika Mihambo gewinnt, Armand Duplantis kassiert die zweite Saisonniederlage und Josh Kerr rennt einen inoffiziellen Weltrekord. 18.07.2026 | 7:53 min

Emil Agyekum hat beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten den fast 44 Jahre alten deutschen Rekord über 400 Meter Hürden gebrochen. Der 27-Jährige vom SCC Berlin lief vor 60.000 Fans im ausverkauften London Stadium die Stadionrunde in 47,45 Sekunden und löschte damit den Uralt-Rekord von Harald Schmid gehaltene Bestzeit.

Schmid war am 8. September 1982 in Athen 47,48 Sekunden gelaufen. Diese Marke hatte er bei den Weltmeisterschaften 1987 in Rom als Drittplatzierter dann noch mal egalisiert. In der Rekordliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes wird Schmids Zeit von 1982 aber offiziell als Rekord angegeben.

Leichtathletik-WM 1987 in Rom: Edwin Moses (rechts) siegt über 400 m Hürden in 47,46 Sekunden vor Danny Harris (links / 47,48) und Harald Schmid (Mitte / ebenfalls 47,48). Schmid stellte damit seinen 192 gelaufenen Europa- und Deutschen Rekord ein. Quelle: Imago / Sven Simon

Agyekum musste sich nur dem Norweger Karsten Warholm geschlagen geben, der in 46,61 Sekunden einen Meetingrekord aufstellte.

Die letzten beiden Hürden waren nicht perfekt, aber ich habe sie noch erwischt. Und jetzt bin ich wirklich glücklich. „ Emil Agyekum, Hürdenläufer

Agyekum, der von Moskau-Olympiasieger Volker Beck trainiert wird, hatte schon am Dienstag in Budapest in 47,58 Sekunden an Schmids Bestmarke gekratzt. Nun stürmte Agyekum in einem starken Feld von der Außenbahn zum Rekord und untermauerte seine Medaillen-Ambitionen für die EM in Birmingham (10. August bis 16. August).

Mihambo reicht ein ordentlicher Sprung

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo machte es spannend. Nach vier ungültigen Versuchen sprang sie im fünften Durchgang auf starke 7,05 Meter. Mit Saisonbestleistung verwies sie die US-Amerikanerin Claire Bryant (6,94 Meter) und Larissa Iapichino aus Italien (6,82) auf die Plätze.

Für den Höhepunkt des Meetings sorgte aber Lokalmatador Josh Kerr. Der 28-Jährige hatte am 28. März angekündigt, bei seinem Heimrennen den Weltrekord über die nicht olympische Meile (1.609 Meter) anzugreifen.

Kerr rennt inoffiziellen Weltrekord

Und Kerr schaffte es in beeindruckender Manier: In 3:42,66 Minuten unterbot er die fast 27 Jahre alte Weltbestzeit des Marokkaners Hicham El Guerrouj (3:43,13 Minuten) deutlich und sicherte sich die Extrapremiere von 50.000 Dollar.

Die bisherige Bestzeit hatte El Guerrouj am 7. Juli 1999 beim Golden-League-Meeting in Rom aufgestellt.

Josh Kerr blieb quasi im Vorbeigehen auch neun Hundertstel unter seinem 1.500-Meter-Landesrekord von 3:27,71 Minuten.

Robert Farken: Zwei deutsche Rekorde in einem Rennen

Gleiches gelang Robert Farken, der Vierter über die Meile wurde. Seine 3:46,82 Minuten bedeuten über die Meile ebenso Deutschen Rekord, wie seine Zwischenzeit nach 1.500 Metern in 3:30,09 Minuten, womit er 71 Hundertstelsekunden schneller als seine eigene Marke war.

Stabhochsprung-Ausnahmekönner Armand Duplantis kassierte seine zweite Saisonniederlage. Der zweimalige Olympiasieger aus Schweden wurde Zweiter hinter dem US-Amerikaner Sam Kendricks. Die beiden übersprangen ebenso wie der drittplatzierte Australier Kurtis Marschall 5,95 Meter. Duplantis hatte wegen Oberschenkelproblemen auf seinen sechsten und letzten Versuch verzichtet.

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Quelle: SID