Schwimmende Bühne im Maschsee:Große Show in Hannover: Die Finals sind eröffnet
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Die Finals 2026 sind mit einer großen Show auf und um den Maschsee in Hannover eröffnet worden. Über 140 Entscheidungen stehen auf dem Programm. ARD und ZDF übertragen umfassend.
Mit reichlich Olympia-Glanz und auf einer schwimmenden Bühne: Die Finals 2026 sind einen Tag vor dem Beginn der Wettkämpfe mit einer großen Eröffnungsshow in Hannover eingeläutet worden.
75 Minuten Programm mit vielen Spitzensportlern
Den zahlreichen Zuschauern um den Maschsee im Zentrum der niedersächsischen Landeshauptstadt wurde in über 75 Minuten ein umfangreiches Programm geboten, auf und neben dem Wasser stellten dabei viele Spitzenathleten ihre Sportarten vor.
Unter anderem Sonja Greinacher, vor zwei Jahren in Paris sensationelle Olympiasiegerin mit den 3x3-Basketballerin, war auf der Bühne mitten im Wasser zu Gast, Tokio-Bronzemedaillengewinnerin Charline Schwarz gab den Zuschauern eine Vorstellung im Bogenschießen. Zudem durften sich die Zuschauer über zwei Showacts und weitere spannende Demonstrationen der insgesamt 24 bei den Finals ausgetragenen Sportarten freuen.
143 Entscheidungen in vier Tagen
Über vier Tage hinweg werden bei dem Multisportevent in insgesamt 143 Entscheidungen neue deutsche Meisterinnen und Meister gekrönt, es ist die größte Ausgabe seit dem Start des Formats 2019. Knapp 4000 Teilnehmer sind am Start, einige von ihnen waren bereits auf der größten Bühnen der Welt erfolgreich.
Freuen kann sich das Publikum unter anderem auf die Olympiasiegerinnen Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik) und Laura Lindemann (Triathlon) oder auch die erfolgreichen deutschen Schwimmer um Paris-Sieger Lukas Märtens und Weltmeisterin Anna Elendt.
Quelle: SID
Über die "Finals" berichtet das ZDF täglich ab 22.07.2026 um 05:30 Uhr.
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