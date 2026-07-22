Die deutschen Schwimmer starten bei den Finals in Hannover mit bisher ungekannten Formaten, zur Freude von DSV-Sprinter Josha Salchow. Wie die neuen Wettkämpfarten funktionieren.

Erleben Sie Deutschlands größte Multisport-Veranstaltung mit packenden Entscheidungen, Medaillenkämpfen und Highlights live im ZDF. 14.07.2026 | 0:30 min

Eigentlich hat der Deutsche Schwimmverband seine nationalen Meisterschaften in diesem Jahr schon in Berlin ausgetragen. Doch bei den Finals in Hannover (23. - 26. Juli, live im ZDF) folgen nun die zweiten deutschen Titelkämpfe. Eine echte Seltenheit.

Grund dafür ist die Präsentation eines neuen Formats. In der niedersächsischen Landeshauptstadt finden die deutschen Sprint- und Lagenmeisterschaften statt. Mit am Start sein wird die gesamte deutsche Schwimm-Elite, inklusive der Weltmeisterin Angelina Köhler und des Olympiasiegers Lukas Märtens.

Die deutschen Sprintmeisterschaften

Über die 50-Meter-Strecken aller vier Schwimmarten (Brust, Rücken, Freistil, Schmetterling), gibt es eine Premiere: Die Elimination Races, ein Finale, das über mehrere Rennläufe verteilt ist. Zunächst starten alle acht Athleten gegeneinander, die sich im Vorlauf für das Finale qualifiziert haben. Soweit das bewährte Schema.

Vor den Finals in Hannover laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 143 Deutsche Meistertitel werden vergeben. ZDF-Moderatorin Lena Kesting berichtet, was den Zuschauer erwartet. 17.07.2026 | 5:27 min

Neu ist, dass nun drei Finalläufe über die gleiche Strecke folgen. Nach dem ersten Lauf scheiden die zwei Langsamsten aus, nach dem zweiten Lauf drei weitere. Im dritten Lauf kämpfen die verbleibenden drei Schwimmerinnen oder Schwimmer um den Titel. Die Pausen zwischen den Rennen betragen lediglich wenige Minuten.

Salchow: "Ich weiß nicht, wie man sich darauf vorbereitet"

Deutschlands Sprintass Josha Salchow freut sich auf das neue Wettkampfformat, wie er ZDFheute verrät.

Ich glaube, das wird ein cooles Format. Ich bin gespannt, wie das ist. „ Josha Salchow über die Elimination Races

Spannend ist vor allem: Bei den 50-Meter-Strecken liegen in der Regel nur wenige Zehntel- oder Hundertstelsekunden zwischen den Athleten.

Wer also im ersten Finallauf Körner für die weiteren Läufe sparen möchte, könnte nun sogar rausfliegen. Auch für Salchow eine neue Herausforderung. "Ich weiß selbst noch nicht, wie man sich darauf vorbereitet", sagt der Olympiasechste von Paris. "Das probieren wir jetzt halt mal."

Lagenmeisterschaften: Das Gesamtergebnis zählt

Die Elimination Races sind jedoch nicht die einzige Neuerung bei den Finals. Zusätzlich gibt es noch die Lagenmeisterschaften. Wer den Titel möchte, muss eine gute Zeit über 100 Meter, aber auch über 200 Meter hinlegen. Deutscher Meister oder deutsche Meisterin wird, wer über diese beiden Strecken einer Schwimmart in einer kombinierten Punktwertung die beste Gesamtleistung erzielt.

Donnerstag, 23.07.2026

09.35 - 12.10 Uhr: Karate (M+F): Kumite Team, Halbfinals -> Stream



10.58 - 14.15 Uhr: Gerätturnen (M): Mehrkampf -> Stream



12.40 - 14.15 Uhr: Windsurfen (M+F): Teamsprint -> Stream



12.45 - 15.20 Uhr: Karate (M+F): Kumite Kämpfe um Platz 3 und Finals -> Stream



13:00 Uhr- 19 Uhr: Die Finals, der 1. Wettkampftag im ZDF -> Stream



13.55 - 15.10 Uhr: Kanu (M+F): Einer-Canadier -> Stream



14.35 - 16.10 Uhr: 7er-Rugby (M+F): Halbfinals -> Stream



14.50 - 16.25 Uhr: Windsurfen (M+F): Teamslalom -> Stream



15.55 - 18.40 Uhr: Leichtathletik (M): Stabhochsprung -> Stream



15.55 - 17.10 Uhr: Kanu-Polo (F): Spiel um Platz 3 und Finale -> Stream



16.10 - 17.40 Uhr: Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen -> Stream



16.25 - 18.25 Uhr: 7er-Rugby (M+F): Finals und Spiel um Platz 3 -> Stream



17.05 - 18.50 Uhr: Triathlon: Mixed-Staffel -> Stream



18.55 - 20.15 Uhr: Trampolinturnen (M+F): Einzel -> Stream Freitag , 24.07.2026 10.10 - 12.10 Uhr: Flag Football (M): Spiel um Platz 3 -> Stream



10.40 - 11.35 Uhr: Rudern (M+F): Halbfinals Einer -> Stream



11.55 - 14.20 Uhr: Ju-Jutsu: Mixed-Team -> Stream



11.55 - 14.10 Uhr: Flag Football (F): Finale -> Stream



12.10 - 12.50 Uhr: Coastal Rowing (M+F): Einer -> Stream



12.20 - 13.40 Uhr: Rudern (M+F): Einer -> Stream



13.55 - 14.25 Uhr: Coastal Rowing: Mix Doppelzweier -> Stream



13.55 - 16.10 Uhr: Flag Football (M): Finale -> Stream



13.55 - 19.10 Uhr: Beachvolleyball (M+F): Halbfinals -> Stream



14.25 - 17.10 Uhr: Leichtathletik (F): Stabhochsprung -> Stream



14.40 - 15.42 Uhr: Kanu & Para Kanu (M+F): Para Vaa + C2 Mixed -> Stream



15.58 - 18.17 Uhr: Gerätturnen (F): Mehrkampf -> Stream



17.40 - 18.58 Uhr: Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen -> Stream



19.25 - 20.15 Uhr: Speed-Klettern: Mixed-Staffel -> Stream Samstag, 25.07.2026 09.55 - 15.25 Uhr: Beachvolleyball (M+F), Halbfinals -> Stream



10.15 - 11.30 Uhr: Triathlon (F): Sprint -> Stream



10:25 - 20:15 Uhr: Die Finals, 3. Wettkampftag im ZDF -> Stream



10.35 - 12.45 Uhr: Rudern & Para Rudern (M+F): Halbfinals Achter + Para Mixed Zweier -> Stream



10.55 - 12.45 Uhr: BMX Flatland (M): Finale -> Stream



10.58 - 14.02 Uhr: Gerätturnen (M+F): Gerätefinals -> Stream



11.20 - 14.35 Uhr: Leichtathletik: DM aus Wattenscheid -> Stream



11.30 - 15.20 Uhr: Bogenschießen (M+F): Recurve/Compound -> Stream



12.10 - 14.25 Uhr: Segeln (M+F): Flying Dutchman -> Stream



12.55 - 14.19 Uhr: Rudern & Para Rudern (M+F): Finals Achter + Para Mixed Zweier -> Stream



13.35 - 15.40 Uhr Breaking (F): Top 8 B-Girls -> Stream



13.55 - 17.10 Uhr: Judo: Mixed Team -> Stream



14.25 - 16.00 Uhr: Rapid Surfen (M): Halbfinals und Finale -> Stream



14.32 - 15.32 Uhr: Kanu & Para Kanu (M+F): Para K1, K2 Mixed -> Stream



14.55 - 20.35 Uhr: RSG (F): Mehrkampf Einzel/Gruppe und Duo -> Stream



15.00 - 20.15 Uhr: Leichtathletik: DM aus Wattenscheid -> Stream



15.25 - 18.10 Uhr: Beachvolleyball (F): Finals -> Stream



16.10 - 17.47 Uhr: Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen -> Stream



16.10 - 17.15 Uhr: 3x3 Basketball (M): Halbfinals -> Stream



16.35 - 17.51 Uhr: Kanu-Polo (M): Spiel um Platz 3 und Finale -> Stream



17.25 - 18.35 Uhr:: 3x3 Basketball (M): Spiel um Platz 3 und Finale -> Stream



17.55 - 19.05 Uhr: Speed-Klettern (M): Einzel -> Stream Sonntag, 26.07.2026 10.15 - 13.20 Uhr: Gewichtheben (Mixed-Team): Reißen + Stoßen -> Stream



10.15 - 11.30 Uhr: Triathlon: (M) Sprint -> Stream



10.58 - 13.59 Uhr: Gerätturnen (M+F): Gerätefinals -> Stream



10.58 - 12.51Uhr: Bogenschießen (Mixed Team): Compound + Recurve -> Stream



11.25 - 12.35 Uhr: Speed-Klettern (F): Einzel -> Stream



11.55 - 13.25 Uhr: Windsurfen (M+F): Raceboard Kursrennen -> Stream



12.30 - 19.00 Uhr: Leichtathletik: DM aus Wattenscheid -> Stream



12.30 - 13.22 Uhr: Kanu (M+F): Einer-Kajak -> Stream



13.25 - 15.40 Uhr: Breaking (M): Top 8 B-Boys -> Stream



13.40 - 16.30 Uhr: Beachvolleyball (M): Finals -> Stream



14.20 - 15.55 Uhr: Rapid Surfen (F): Halbfinals und Finale -> Stream



14.55 - 17.55 Uhr: RSG (F): Gerätefinals Einzel -> Stream



16.10 - 17.14 Uhr: Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen -> Stream



16.55 - 18.00 Uhr: 3x3 Basketball (F): Halbfinals -> Stream



17.55 - 19.59 Uhr: RSG (F): Gerätefinals Gruppe und Duo -> Stream



18.10 - 19.20 Uhr: 3x3 Basketball (F): Spiel um Platz 3 und Finale -> Stream

Die einzelnen Zeiten werden mittels einer Punktetabelle des Weltverbandes World Aquatics verglichen und ins Verhältnis zum aktuellen Weltrekord gesetzt. Daraus ergibt sich ein Punktwert. Dann werden nach den 100-Meter- und 200-Meter-Rennen die jeweiligen Punktzahlen addiert. Der Athlet oder die Athletin mit der höchsten Punktzahl gewinnt die Schwimmart.

Generalprobe vor den Europameisterschaften

Viel Zeit zur Erholung bleibt den deutschen Schwimmern nach den Finals nicht. Im Gegenteil: Nur knapp zwei Wochen nach den Finals starten die Beckenwettbewerbe der Europameisterschaften, die vom 10. bis zum 16. August in Paris stattfinden werden - auch in der französischen Hauptstadt ist das ZDF live dabei.

Bei der Schwimm-DM knackten 41 Sportlerinnen und Sportler die EM-Norm - so viele wie noch nie. Zudem gab es zahlreiche Ausrufezeichen. 27.04.2026 | 1:15 min

Der DSV wird dort mit einem großen Team anreisen: 40 Athletinnen und Athleten werden in Paris an den Start gehen. Dass kurz zuvor noch der Abstecher nach Hannover ansteht, sieht Salchow gar als Vorteil.

Freut sich auf die neuen Wettkampfformate bei den Finals: DSV-Sprinter Josha Salchow. Quelle: IMAGO / Eibner