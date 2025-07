Lukas Märtens - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lukas Märtens ist ein deutscher Schwimmer. Nach mehreren Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften gewann er 2024 in Paris Olympia-Gold über 400 Meter Freistil. Seit 2025 hält er auf dieser Strecke auch den Weltrekord. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Schwimmer Lukas Märtens.

Biografie

Lukas Märtens wurde 2001 in Magdeburg geboren. Dort trainiert er auch beim SC Magdeburg. Seine Paradestrecke sind die 400 Meter Freistil. 2021 nahm Märtens in Tokio erstmals an Olympischen Spielen teil. 2022 folgten bei den Welt- und Europameisterschaften die ersten internationalen Medaillen.