Finals 2026: Warum Hannover auf Zuschauerrekorde hofft

Die Finals 2026 erfordern sportliche und logistische Bestleistungen. Als Gastgeberstadt verknüpft Hannover das Event mit einem Volksfest - in der Hoffnung auf Zuschauerrekorde.

Erleben Sie Deutschlands größte Multisport-Veranstaltung mit packenden Entscheidungen, Medaillenkämpfen und Highlights live im ZDF. 14.07.2026 | 0:30 min

Das Hämmern, Schaufeln und Abstimmen waren bis kurz vor der Eröffnung nicht zu übersehen. Hannover meistert einen organisatorischen Kraftakt, um guter Gastgeber für die sechste Auflage der Finals zu sein.

Das Multi-Event macht Niedersachsens Hauptstadt vom 23. bis 26. Juli zur Bühne für den Breiten- und Leistungssport. Es wird bewusst zeitgleich mit dem Maschsee-Fest ausgetragen, das täglich mehr als 100.000 Gäste in die Stadt lockt.

Sport trifft Party

Die Vorfreude auf erstklassigen Sport und viel Party ist riesig.

In Hannover passen zwei Dinge bestens zusammen: die Sportstätten und die Ambitionen. „ Hagen Boßdorf, Geschäftsführer der Finals GmbH

Vor den Finals in Hannover laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 143 Deutsche Meistertitel werden vergeben. ZDF-Moderatorin Lena Kesting berichtet, was den Zuschauer erwartet. 17.07.2026 | 5:27 min

Hagen Boßdorf, Geschäftsführer der Finals GmbH, ist zuversichtlich, dass die Stadt an der Leine ihre Gastgeberrolle meistert und inhaltliche Konflikte ausbleiben.

Tagsüber Sport in der Stadt, abends Feiern am Maschsee: Das passt für ihn sehr gut zusammen. "Unsere Prime Time ist anders als die des Maschsee-Festes", erklärt der Erfinder der Finals.

Akrobatische Tanzeinlagen im Rathaus-Foyer

Die Idee der Finals ist und bleibt: Der Sport kommt dort hin, wo die Menschen sind. In Hannover sorgt Breaking im Foyer des Neuen Rathauses für akrobatische Tanzeinlagen. Das Surfen auf einer künstlich erzeugt Flusswelle lockt mitten in die Altstadt. Und direkt vor dem Opernhaus gibt es Beach-Volleyball, Speed-Klettern sowie Stabhochspruch zu bestaunen. 24 Sportstätten in der gesamten Region Hannover machen eine Stadt zur Bühne für den Sport.

Bei der Suche nach den jeweiligen Highlights bekommen Sportfans intelligente Hilfe. Eine für die Finals 2026 konzipierte App hilft dabei, die eigene Lieblingssportart zu entdecken. Zu den Sportstätten in Hannover gehören unter anderem das Stadionbad, der Maschsee, die riesige ZAG Arena und sogar das Steinhuder Meer. Einzig die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik werden aus logistischen Gründen in Bochum-Wattenscheid ausgetragen.

ZDF-Finals-Experte Ronald Rauhe spricht über die Finals 2026 in Hannover. Eine Besonderheit sei für ihn, dass "die Wettkämpfe immer in Örtlichkeiten stattfinden, die nicht für Athleten bestimmt sind. 22.07.2026 | 2:54 min

Stadt der kurzen Wege

Was an Hannover verblüfft, sind die kurzen Wege. Wer am Hauptbahnhof ankommt, erreicht den Großteil der Finals-Angebote zu Fuß. Touristen folgen einem roten Faden auf den Bürgersteigen, der sie zu allen Sehenswürdigkeiten führt - und das vielfach entlang der Finals.

Eine lange Mitmach-Meile zwischen Neuem Rathaus und Maschsee soll ein Festivalgefühl erzeugen sowie Begegnungen für alle Generationen ermöglichen. So hofft eine Stadt, die mitunter als langweilig belächelt wird, auf ein Sommermärchen voller Zuspruch.

Sportpolitische Ziele

Der Mut, ein sportliches Großereignis und ein Volksfest miteinander zu verknüpfen, hat gute Gründe. "Das Zusammenspiel zwischen Finals und Maschsee-Fest bietet uns die große Chance, eine einzigartige Kulisse zu schaffen", sagt Susanne Blasberg-Bense.

Die Dezernentin für Jugend, Familie und Sport möchte Hannover als Sportstadt stärken: "Wir wollen langfristig unsere Position auf der sportpolitischen Landkarte stärken."

Nach Dresden und Hannover kommen die Finals 2027 nach Stuttgart. Einige Wettkämpfe sollen dafür mitten in der Stadt ausgetragen werden. 07.05.2026 | 0:44 min

Vorfahrt für den Sport

Der erhoffte Zuschauerandrang bis zum 26. Juli erfordert besondere Maßnahmen. Direkt vor dem historischen Opernhaus gibt es eine lange Reihe mobiler Toiletten. 670 Überfahrtsperren sind das Ergebnis eines Sicherheitskonzeptes, das den Autoverkehr vom Sport- und Partygeschehen fernhält.

Wer das Maschsee-Fest während der Finals besucht, merkt angesichts der vielen Straßensperrungen schnell: Hier hat der Sport vier Tage lang absolute Vorfahrt.