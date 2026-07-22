Mitten in Hannover liefern "Die Finals" ein Spektakel. Der Opernplatz wird zur Stabhochsprung-Bühne und zum wichtigen Test vor der Europameisterschaft im August in Birmingham.

Kennt sich mit City-Wettbewerben aus: Anjuli Knäsche, hier bei den Finals 2023 am Düsseldorfer Rheinufer. Quelle: Imago / Siegfried Dammrath

Der Stabhochsprung bekommt bei den Deutschen Meisterschaften seine ganz große Bühne. Am Donnerstag und Freitag werden die Titelkämpfe auf dem Opernplatz in Hannover ausgetragen - die Männer starten am Donnerstag um 16 Uhr, die Frauen folgen am Freitag um 14.30 Uhr, jeweils live auf sportstudio.de.

Mitten in der Innenstadt und vor tausenden Zuschauern geht es für Deutschlands beste Springerinnen und Springer nicht nur um Gold, sondern auch um die letzten Argumente mit Blick auf die Europameisterschaften in Birmingham (10. bis 16. August).

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Bundestrainer sieht Lita Baehre klar vorne

Im Mittelpunkt steht Bo Kanda Lita Baehre. Der EM-Zweite von München reist nach seinem starken Auftritt in der Vorwoche in Madrid als klarer Favorit nach Hannover. Mit 5,90 Metern sprang der 27-Jährige so hoch wie seit vier Jahren nicht mehr und unterstrich eindrucksvoll seine starke Form.

Bo springt in dieser Saison so konstant wie schon lange nicht mehr. „ Michael Kühnke, Bundestrainer Stabhochsprung

Bundestrainer Michael Kühnke sieht seinen Schützling derzeit so stabil wie lange nicht. "Er hat die 5,82 Meter bestätigt, ist 5,76 und 5,70 Meter gesprungen. Diese Stabilität zeichnet ihn aktuell aus", sagt Kühnke. "Bei den 5,90 Metern hat einfach alles gepasst - und da war sogar noch Luft nach oben."

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6-Meter-Sprung eher unwahrscheinlich

Noch höhere Sprünge erwartet Kühnke in Hannover nicht. "Für Bo geht es in erster Linie um den deutschen Meistertitel und nicht um eine bestimmte Höhe. Ich würde mich eher freuen, wenn der nächste richtig große Sprung dann bei der Europameisterschaft gelingt."

Nach den Ausfällen von Torben Blech und Oleg Zernikel besitzt außerdem Gillian Ladwig nach Einschätzung Kühnkes gute Chancen, sich ebenfalls für die EM zu qualifizieren. "Ich denke, dass wir mit zwei Männern nach Birmingham fahren."

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Knäsche mit erster persönlichen Bestleistung seit 2016

Bei den Frauen reist Anjuli Knäsche mit viel Selbstvertrauen zu den Deutschen Meisterschaften nach Hannover. Die Athletin des VfB Stuttgart erfüllte zuletzt mit 4,60 Metern die EM-Norm und stellte gleichzeitig eine persönliche Bestleistung auf.

Mein Ziel bei der Deutschen Meisterschaft ist es zu gewinnen. „ Anjuli Knäsche, Stabhochspringerin

"Die 4,60 Meter bedeuten vor allem eine langersehnte persönliche Bestleistung. Die EM-Norm ist aber natürlich auch nett", sagt Knäsche. Auch Kühnke traut der 32-Jährigen bei der EM einiges zu. "Mit den 4,60 Metern gehört sie in Europa zu den Top Ten. Ich hoffe deshalb, dass für sie eine Finalteilnahme möglich ist."

Ex-U20-Europameisterin Sarah Vogel will wieder angreifen

Mit Sarah Vogel will sich zudem eine weitere deutsche Hoffnungsträgerin zurückmelden. Die U20-Europameisterin von 2021 brennt darauf, nach zahlreichen gesundheitlichen Rückschlägen endlich wieder anzugreifen.

Sarah Vogel springt seit Dezember 2022 für Eintracht Frankfurt. Quelle: dpa

"Aus sportlicher Sicht werde ich natürlich alles geben, damit die Zahl, die am Ende in der Liste steht, meine Trainingsleistungen widerspiegelt. Dann muss man sehen, wofür es am Ende reicht", sagt Vogel. Die 24-Jährige hat in dieser Saison bislang eine Bestleistung von 4,30 Metern stehen.

Innenstadt-Format sorgt für Vorfreude

Dass der Stabhochsprung separat auf dem Opernplatz in Hannover stattfindet - die übrigen Leichtathletik-Disziplinen werden in Wattenscheid ausgetragen -, kommt bei den Beteiligten gut an. "Medial ist das hervorragend. Wir bekommen dort wahrscheinlich mehr Sendezeit als bei einer normalen Meisterschaft im Stadion", sagt Bundestrainer Kühnke.

Auch die Athletinnen freuen sich auf die besondere Bühne mitten in der Stadt. "Es ist großartig, wenn die Leichtathletik zu den Menschen gebracht wird und wir als Stabhochspringer so viel Aufmerksamkeit bekommen", sagt Knäsche.

Vogel blickt ebenfalls voller Vorfreude auf den Wettkampf: "Ich finde es sehr cool, dass wir Stabhochspringer die Leichtathletik bei den Finals in Hannover vertreten dürfen und freue mich vor allem auf die besondere Atmosphäre bei solchen Innenstadt-Events."

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