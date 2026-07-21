Spaniens Weltmeister feiern Titel mit Riesenparty in Madrid

Gemeinsam mit hunderttausenden Fans feierte Spaniens National-Elf in Madrid ihren Titel bis tief in die Nacht. Auch dem Königshaus stattete die Mannschaft einen Besuch ab.

Nach dem WM-Sieg in New York kehrt das spanische Fußball-Team in ihre Heimat zurück und wird in Madrid groß gefeiert. 21.07.2026 | 0:24 min

Mehr als eine Million Menschen haben den frisch gekrönten spanischen Fußball-Weltmeistern in Madrid einen triumphalen Empfang bereitet. Bei der Parade im offenen Bus durch das Zentrum der Metropole jubelten die begeisterten Menschen ihren Helden um Rodri und Jungstar Lamine Yamal zu. Ferran Torres, der Schütze des 1:0-Siegtores im Finale gegen Argentinien, sagte kurz vor Beginn des Korsos:

Ich schwebe buchstäblich auf Wolke sieben. „ Ferran Torres

Mehr als eine Million Fans haben die Fußball-Weltmeister in Madrid mit großem Jubel empfangen. Mit einem offenen Bus fuhr die spanische Mannschaft an der Menge vorbei. 20.07.2026 | 2:14 min

Die Spieler tanzten, sangen und stellten immer wieder den gewonnenen WM-Pokal zur Schau. Allein am Cibeles-Platz, wo die Riesenparty ihren Höhepunkt haben sollte, warteten nach Schätzung der Hauptstadt-Behörden rund 120.000 Menschen - meist in roten Hemden - auf den Bus mit "La furia roja" (der roten Furie), wie die spanische Auswahl genannt wird.

Sie hatten den zweiten WM-Titel Spaniens nach 2010 schon seit dem frühen Abend bei Live-Musik und einer Show gefeiert. Hochsommerliche Temperaturen von weit über 30 Grad auch am Abend hielten sie nicht davon ab, ihren Fußball-Helden so nahe wie möglich zu kommen.

Auf dem Cibeles-Platz in Madrid warten rund 120.000 Fans auf die Ankunft der spanischen Nationalmannschaft. "Das wird keine kurze Nacht", berichtet Isabel de la Vega. 20.07.2026 | 1:24 min

Besuch bei der Königsfamilie

Nach ihrer Rückkehr aus den USA am frühen Nachmittag waren die Mitglieder der Nationalelf zunächst von König Felipe VI., seiner Frau, Königin Letizia, sowie ihren beiden Töchtern, der Prinzessin Leonor und der Infantin Sofía, empfangen worden. Die Königsfamilie war schon beim Finale im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York dabei und hatte an der Siegerehrung auf dem Rasen teilgenommen.

Anschließend stattete die Mannschaft Ministerpräsident Pedro Sánchez einen Höflichkeitsbesuch ab. "WIR SIND WELTMEISTER!!", hatte er in Großbuchstaben auf der Plattform X geschrieben. "Unsere Nationalmannschaft ist einfach großartig! Danke, Team", fügte Sánchez hinzu.

Spanien gewinnt das WM-Finale gegen Argentinien verdient mit 1:0. Torschütze Ferran Torres entthront in der Verlängerung Messis Argentinien und beschert den Iberern ihren zweiten WM-Titel. 20.07.2026 | 3:46 min

Nach dem Feier-Marathon in Madrid verabschieden sich die Nationalspieler dann ab Dienstag in einen mehrwöchigen Sommerurlaub. Beliebte Ziele der spanischen Profis sind traditionell Ibiza, Mallorca oder private Urlaubsdomizile in Übersee.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: dpa