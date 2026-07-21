WM: FIFA ermittelt nach Paredes-Ausraster gegen Argentinien

Nach Vorfällen im WM-Finale:FIFA leitet Ermittlungen gegen Argentinien ein
Nach der Final-Niederlage sind mehrere Argentinier auf ihre spanischen Gegner losgegangen. Die FIFA könnte nun Strafen verhängen.
Die hässlichen Szenen unmittelbar nach Abpfiff des Finals der Fußball-WM könnten für die argentinische Nationalmannschaft noch ein unschönes Nachspiel haben: Laut Medienberichten hat der Weltverband FIFA eine disziplinarische Untersuchung wegen des Verhaltens einiger argentinischer Spieler eingeleitet.
Paredes rastet aus, Co-Trainer Ayala schlägt Olmo
Nach dem Endspiel in New Jersey am Sonntagabend, das Spanien mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte, ließ sich Argentiniens Mittelfeldspieler Leandro Paredes zu einer Tätlichkeit hinreißen. Erst schubste er den Spanier Eric Garcia, dann griff er dessen Teamkollegen Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und schubste ihn zu Boden. Paredes sah daraufhin die Rote Karte.
Der argentinische Co-Trainer Roberto Ayala soll zudem Spaniens Mittelfeldmann Dani Olmo an den Hals gegriffen haben. Bereits in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit hatte Enzo Fernandez nach einem Foulspiel Gelb-Rot gesehen.
FIFA-Komitee nennt keine Namen
Das Disziplinarkomitee habe entsprechende Schritte ergriffen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht, aus der mehrere Medien zitierten. Gegen wen genau ermittelt wird, ist offen. Neben Paredes und Ayala könnte auch gegen den argentinischen Abwehrspieler Nahuel Molina ermittelt werden, weil er nach Abpfiff auf Spaniens Mittelfeldstrategen Rodri losging.
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