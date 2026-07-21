WM: FIFA ermittelt nach Paredes-Ausraster gegen Argentinien

Nach der Final-Niederlage sind mehrere Argentinier auf ihre spanischen Gegner losgegangen. Die FIFA könnte nun Strafen verhängen.

Im WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien passiert lange nicht viel. Erst in der Verlängerung erlöst Ferran Torres die stärkeren Spanier. 20.07.2026 | 12:47 min

Die hässlichen Szenen unmittelbar nach Abpfiff des Finals der Fußball-WM könnten für die argentinische Nationalmannschaft noch ein unschönes Nachspiel haben: Laut Medienberichten hat der Weltverband FIFA eine disziplinarische Untersuchung wegen des Verhaltens einiger argentinischer Spieler eingeleitet.

Paredes rastet aus, Co-Trainer Ayala schlägt Olmo

Nach dem Endspiel in New Jersey am Sonntagabend, das Spanien mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte, ließ sich Argentiniens Mittelfeldspieler Leandro Paredes zu einer Tätlichkeit hinreißen. Erst schubste er den Spanier Eric Garcia, dann griff er dessen Teamkollegen Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und schubste ihn zu Boden. Paredes sah daraufhin die Rote Karte.

Argentiniens Leandro Paredes hat nach der Final-Niederlage die Kontrolle verloren. Quelle: AFP

Der argentinische Co-Trainer Roberto Ayala soll zudem Spaniens Mittelfeldmann Dani Olmo an den Hals gegriffen haben. Bereits in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit hatte Enzo Fernandez nach einem Foulspiel Gelb-Rot gesehen.

Selten wurde im Vorfeld einer Fußball-WM so kontrovers über deren Chancen und Risiken diskutiert. Was ist so gekommen, was nicht? Welche Highlights, welche Tiefschläge gab es? 20.07.2026 | 13:30 min

FIFA-Komitee nennt keine Namen

Das Disziplinarkomitee habe entsprechende Schritte ergriffen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht, aus der mehrere Medien zitierten. Gegen wen genau ermittelt wird, ist offen. Neben Paredes und Ayala könnte auch gegen den argentinischen Abwehrspieler Nahuel Molina ermittelt werden, weil er nach Abpfiff auf Spaniens Mittelfeldstrategen Rodri losging.

Viele Menschen hätten dennoch gefeiert, sagt Moritz Neuß, ZDF-Reporter in Buenos Aires, zum WM-Finale. In der Nacht habe die Polizei nach einem Vorfall einer Feier "ein jähes Ende bereitet". 20.07.2026 | 1:58 min

Quelle: SID, dpa