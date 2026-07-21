Tour de France nach Sturz bei Zeitfahren für Lipowitz zu Ende

Florian Lipowitz muss bei Tour de France aussteigen. Der deutsche Top-Fahrer ist beim Einzelzeitfahren schwer gestürzt. Im Gesamtklassement war er vor dieser 16. Etappe Fünfter.

Im Einzelfahren rutscht Florian Lipowitz das Vorderrad weg - und er rauscht gegen eine Absperrung: Aus bei der Tour de France. Sieger am Genfer See wurde Remco Evenepoel. 21.07.2026 | 0:49 min

Ein Sturz hat Florian Lipowitz' Angriff auf einen Podest-Platz bei der Tour de France jäh gestoppt. Der letztjährige Tour-Dritte kam beim Einzelfahren in einer Rechtskurve zu Fall, rauschte mit hoher Geschwindigkeit in eine Absperrung und blieb zunächst auf dem Asphalt liegen.

Lipowitz an Schulter verletzt

Lipowitz hielt sich die rechte Schulter, konnte aber wieder aufstehen und wurde dann zu einem Krankenwagen geführt - seine zweite Frankreich-Rundfahrt endete auf tragische Weise vorzeitig.

Vor Beginn dieser 16. Etappe war Florian Lipowitz Fünfter der Gesamtwertung und hatte 50 Sekunden Rückstand auf Platz 3. Nach dem Aus des Dänen Jonas Vingegaard, der am Sonntag schwer gestürzt war, ist er der zweite Podiumsfavorit, der nicht mehr dabei ist.

"Wir haben das Ziel ausgegeben, in Paris auf dem Podium zu stehen, […] aktuell sind wir happy", sagt Ralph Denk, Teamchef von Red Bull-BORA-hansgrohe, vor der Schlusswoche der Tour de France. 21.07.2026 | 2:27 min

Remco Evenepoel siegt vor Tadej Pogacar

Schnellster im Zeitfahren am Genfer See war Remco Evenepoel, Lipowitz' Teamkollege bei Red Bull-Bora-hansgrohe. Der Zeitfahr-Olympiasieger gewann das 26,1 Kilometer lange Rennen in 32:19 Minuten mit 28 Sekunden Vorsprung vor Gesamt-Spitzenreiter Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) und Mattias Skjelmose (Dänemark/Lidl-Trek/+1:04).

"Das ist ein großes Unglück. Es ist ein bittersüßer Sieg", sagte Evenepoel im Sieger-Interview über den schweren Sturz von Lipowitz:

Ich wünsche ihm das Allerbeste. „ Remco Evenpoel über Teamkollege Florian Lipowitz

Pogacar verteidigte derweil das Gelbe Trikot erfolgreich. Vor der entscheidenden Phase der Tour ist sein Vorsprung in der Gesamtwertung auf Evenepoel mit nun 4:32 Minuten immer noch deutlich.

Am Mittwoch steht die letzte weniger spektakuläre Etappe vor dem großen Alpen-Showdown an. Die 174,7 Kiloemter von Chambéry nach Voiron sind hügelig, aber ohne ganz große Schwierigkeiten. Kletterfeste Sprinter und Ausreißer werden sich Hoffnungen auf einen Tagessieg machen.

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