Tadej Pogacar kommt bei der Tour de France dem Gesamtsieg immer näher. Auf der 15. Etappe wird er Zweiter hinter Remco Evenepoel. Jonas Vingegaard stürzt schwer und steigt aus.

Tadej Pogacar Quelle: AFP

Bei der Tour de France 2026 hat Tadej Pogacar den nächsten großen Schritt in Richtung Gesamtsieg gemacht. Auf der schweren 15. Etappe in den Alpen mit knapp 4.000 Höhenmetern wurde er zeitgleich Zweiter hinter Etappensieger Remco Evenpoel. Da der bisherige Gesamtzweite Jonas Vingegaard rund 20 Kilometer vor dem Ziel schwer stürzte und aus der Tour ausstieg, hat Pogacar nun in der Gesamtwertung seinen Vorsprung auf Platz 2, den jetzt Evenepoel innehat, um 30 Sekunden auf fünf Minuten ausgebaut.

Musste die Tour de France verletzt aufgeben: Jonas Vingegaard. Quelle: Imago

Jonas Vingegaard zeigte nach seinem Sturz sofort an, dass es für ihn nicht weitergeht und stieg kurz danach in einen Bus. Sein rechter Arm war da schon verbunden, das Gesicht des 29-Jährigen schmerzverzerrt.

Auch del Toro in den Sturz verwickelt

Bei dem Sturz, den Vingegaard verursachte, als er mit hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve wegrutschte, kamen mehrere Fahrer zu Fall. Auch Isaac Del Toro, Helfer von Tadej Pogacar, stürzte, stieg aber schnell wieder aufs Rad. Das Hauptfeld wartete auf die Gestürzten.

Vingegaard hatte die Tour 2022 und 2023 gewonnen. Zum Zeitpunkt seines Sturzes lag er auf Rang zwei der Gesamtwertung - 4:30 Minuten hinter Pogacar.

Die Teilnehmer der Tour de France leiden auch 2026 unter der französischen Sommerhitze. Eine Verlegung der Rennen - in frühere Stunden oder andere Jahreszeiten - könnte folgen. 17.07.2026 | 1:06 min

Florian Lipowitz Etappen-Fünfter

Den Sieg am Ende des 11,3 Kilometer langen Schlussanstieges mit durchschnittlich neun Prozent Steigung hinauf zum Plateau de Solaison machten Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe), Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) und dessen Helfer Isaac del Toro unter sich aus. Evenpoel gewann den Sprint gegen Pogacar knapp und sicherte sich vier Sekunden Zeitgutschrift. Del Toro fiel auf den letzten Metern zurück und hatte als Dritter sechs Sekunden Rückstand.

Vierter wurde Jungstar Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) zeitgleich mit Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe), beide hatten 58 Sekunden Rückstand.

In der Gesamtwertung rückte Lipowitz vom sechsten auf den fünften Rang vor - 6:48 Minuten hinter Pogacar und 50 Sekunden hinter dem Gesamtrang drei, den Del Toro einnimmt.

Quelle: ZDF, SID, dpa