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Sport

Tour de France: Schmid jubelt am Tag der Ausreißer

Tour de France:Schmid jubelt am Tag der Ausreißer

von Andreas Heck

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Mauro Schmid

Der Schweizer Mauro Schmid hat die 13. Etappe der Tour de France gewonnen. Tadej Pogacar verteidigte das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

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Quelle: Reuters

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