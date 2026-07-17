Tour de France:Schmid jubelt am Tag der Ausreißer
von Andreas Heck
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Der Schweizer Mauro Schmid hat die 13. Etappe der Tour de France gewonnen. Tadej Pogacar verteidigte das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.
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