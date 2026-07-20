Der WM-Titel geht nach Spanien. Das Finale war von Taktik geprägt, brachte aber den verdienten Weltmeister hervor. Da sind sich spanische und argentinische Medien einig.

Intensives Finale zwischen Spanien und Argentinien Quelle: IMAGO / Brazil Photo Press

Spanien

Marca: "Wieder die Könige der Welt! Spanien hat nicht nur ein Finale gewonnen. Es hat eine Art zu spielen beschützt. Es hat den Fußball gerettet."

Mundo Deportivo: "Weltmeister! Spanien stickt sich den zweiten Stern auf die Brust. Sie haben Argentinien in einem harten und umkämpften Spiel bezwungen, das bis zum Schluss spannend blieb."

Im WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien passiert lange nicht viel. Erst in der Verlängerung erlöst Ferran Torres die stärkeren Spanier. 20.07.2026 | 12:47 min

El Pais: "Ferran Torres ist bereits eine ewige Figur in der Geschichte dieser spanischen Nationalmannschaft. Wieder Champions."

AS: "Wie beim ersten Mal. (...) Ein Finale mit Verlängerung, das unser Herz zum Hüpfen brachte, als Ferran Torres in der 106. Minute ein Tor erzielte, das uns erneut zum Ruhm führt. Es war schön, es war gerecht."

Argentinien

Clarín: "Das Team von de la Fuente war eindeutig überlegen. Vielleicht war es Lionel Messis Abschied. Danke, Leo!"

Olé: "Spanien, der verdiente Weltmeister. Argentinien gab alles und unterlag erst nach großem Kampf. Danke an eine legendäre Mannschaft."

Erstmals gab es in einem WM-Finale eine Halbzeitshow. Für Unterhaltung sorgten u.a. Auftritte von Shakira, Justin Bieber und BTS. 19.07.2026 | 11:26 min

La Nación: "Das Ende eines Traums. Argentinien hielt so lange wie möglich dagegen, doch Spanien erzielte in der Verlängerung den Treffer, der ihnen den Weltmeistertitel bescherte."

TyC Sports: "Argentinien kämpfte bis zum Schluss, doch Spanien ist Weltmeister 2026. Das war keine gute Leistung."

Pagina12: "In Unterzahl kämpften sie aufopferungsvoll, doch für den Ausgleich reichte es nicht."

Kurz vor dem Start des WM-Finals wurde die Nationalhymne des Gastgeberlandes gesungen. Außerdem trat Robbie Williams auf. 19.07.2026 | 8:51 min

Österreich

Kronen Zeitung: "Zweiter Stern perfekt: Spanien ist Weltmeister!"

oe24.at: "1:0 - Spanien stößt Messi vom Fußball-Thron."

Schweiz

Blick: "Joker-Tor ins Glück - Spanien ist Weltmeister. Am Ende der längsten Weltmeisterschaft aller Zeiten holt sich Spanien den WM-Pokal. Dies nach einem echten Geduldsspiel."

Tagesanzeiger: "Spanien ist Weltmeister - Argentiniens Destruktivismus wird bestraft."

Aargauer Zeitung: "Ein Tor macht den Unterschied: Spanien krönt sich gegen Argentinien zum zweiten Mal zum Weltmeister."

Neue Zürcher Zeitung: "Spanien ist der verdiente, logische Weltmeister - der argentinische Minimalismus wird in einem denkwürdigen WM-Final spät bestraft."

Das Spiel um Platz drei zwischen England und Frankreich entwickelte sich schnell zu einem munteren Scheibenschießen. Die Highlights der Partie. 19.07.2026 | 13:33 min

Quelle: dpa, SID