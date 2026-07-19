Der amtierende Europameister darf sich nun auch Weltmeister nennen. Spanien setzte sich in New Jersey gegen Argentinien durch und beendete die Titel-Träume des Lionel Messi.

Im WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien passiert lange nicht viel. Erst in der Verlängerung erlöst Ferran Torres die stärkeren Spanier. 20.07.2026 | 12:47 min

Spanien ist Weltmeister. Im MetLife Stadium von East Rutherford bezwang der amtierende Europameister den Titelverteidiger aus Argentinien mit 1:0 nach Verlängerung.

Den Treffer in einem von der Taktik geprägten Finale vor über 80.000 vorwiegend blau-weiß gekleideten Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte Ferran Torres in der 106. Minute.

Ein Deutscher ist Teil des WM-Endspiels

Ohne Rauch und bei besten Wetterbedingungen in New Jersey bei New York wurde das 104. und letzte Spiel dieses XXL-Turniers kurz nach 15 Uhr Ortszeit angepfiffen. Mit Beteiligung eines Deutschen: Bastian Dankert stand dem slowenischen Schiedsrichter-Team um Slavko Vincic als Video-Assistent zur Seite.

Im Vergleich zum Halbfinale gegen England wechselte Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni dreimal. Spaniens Coach Luis de la Fuente vertraute seiner Startelf, die Frankreichs Titel-Traum jäh beendete. Die Philosophie beider Teams: Ballbesitz und damit Spielkontrolle.

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Yamal mit der ersten Chance der Partie

Die Partie, die es erst einmal bei einer Weltmeisterschaft (1966) gab, hielt nach vier Minuten die erste Chance für Spanien parat. Lamine Yamal scheiterte mit seinem Flachschuss aber an Torhüter Emiliano Martinez.

Auch in der Folge kontrollierten die Europäer die Partie, während die Argentinier auf Fehler warteten, um Kapitän Lionel Messi per schnellem Umschaltspiel auf die Reise zu schicken. Fazit zur ersten Trinkpause: Beide Teams waren auf Fehlervermeidung bedacht.

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Spanische Dominanz in Hälfte eins

Bis zur nächsten Torchance dauerte es bis zur 39. Minute. Spaniens Mikel Oyarzabal kam frei zum Schuss, sein Versuch aus 18 Metern entschärfte Martinez sicher. Vier Minuten später sauste ein Cucurella-Schuss knapp am Tor vorbei.

Die Südamerikaner fanden in den ersten 45 Minuten keinen Weg, die spanischen Ballstafetten effizient zu stören. Die Spanier brachten sich hingegen mit riskanten Rück- und Querpässen hauptsächlich selbst in Bedrängnis. Pech für die Albiceleste: Lisandro Martinez musste verletzt raus (44.). Für ihn kam Nicolas Otamendi in die Partie.

Pompöse und überlange Halbzeitshow

Nach der knapp 25-minütigen Halbzeitpause mit Auftritten von Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, den Muppets und anderen Künstlern betraten wieder die Fußballer die WM-Bühne.

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Spanien kam besser aus der XXL-Pause und hatte durch Alex Baena die erste Chance (46.). Bemerkenswert: In der 48. Minute führte Messi, bisher noch gar kein Faktor, die erste Ecke für die Südamerikaner aus.

Wie schon in der ersten Halbzeit kontrollierten die Spanier die Partie, nun aber öfter ruppig unterbrochen durch kleine, aber den Spielfluss störende Fouls. Dennoch wuchs der Druck auf die argentinische Defensive, gute Tormöglichkeiten durch Dani Olmo (64.) und Ferran Torres (67.) waren die Folge.

Gelb-Rot für Fernandez in der Nachspielzeit

Bis in die Schlussphase änderte sich nichts: Spanien agierte, Argentinien reagierte, kam dabei aber selten in die gegnerische Hälfte. In der Nachspielzeit musste Enzo Fernandez nach einem harten Foul an Pau Cubarsi vom Platz. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit hätte Yamal mit einem feinen Freistoß beinahe für die Entscheidung gesorgt. Doch Martinez kratzte den Ball aus der Ecke. Verlängerung.

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In Unterzahl fiel es den Argentiniern immer schwerer, dem Druck der La Roja Stand zu halten. In der 96. Minute landete der Ball dann auch im Netz, doch der spanische Jubel währte nur kurz, da der Treffer wegen eines Fouls im Vorfeld zurückgenommen wurde.

Mit zehn Mann brachte das Scaloni-Team noch mehr Härte ins Spiel, Unterbrechungen dominierten die erste Extra-Viertelstunde. Spanien beantwortete die destruktive Spielweise auf ihre Art. Ferran Torres hämmerte den Ball nach schöner Kopfball-Ablage von Nico Williams in der 106. Minute zur Entscheidung in die Maschen.