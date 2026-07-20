WM-Finale: Das ist passiert

Das ist bei der WM passiert

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

das war es also mit der WM 2026. Spanien krönte sich zum zweiten Mal nach 2010 zum Weltmeister. Wie schon damals gegen die Niederlande fiel der Siegtreffer zum 1:0 auch in diesem Finale gegen Argentinien erst in der Verlängerung.

Schlagzeilen des Tages

So geht es nach der WM weiter

Nach der WM ist vor den Finals. In Hannover werden bei dem Multisport-Event von Donnerstag bis Sonntag 143 deutsche Meistertitel in 24 Sportarten vergeben. Im ZDF-Streaming-Portal und auf ZDFheute gibt es alle Entscheidungen live - in bis zu acht parallelen Livestreams.

Im TV und Stream ist "ZDFsportstudio live" am Donnerstag von 13:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag von 10:15 bis 20:15 Uhr auf Sendung.

Alle Infos zu den Finals: Die Finals - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Das muss man zu den Finals wissen: Die Finals 2026 live im ZDF: Wissenswertes zum Multisportevent

Wir melden uns an dieser Stelle wieder, sobald in heimischen Gefilden der Ball rollt. Wenn Sie nach der WM keine weiteren Infos von der ZDFsportstudio-Redaktion erhalten möchten, können Sie sich jederzeit vom Newsletter abmelden.

Unsere Analyse

Die Trinkpausen waren eine bei den Zuschauern unbeliebte Neuerung dieser WM. Ob sie das Spiel auch beeinflusst haben, haben Tobias Bluhm, Robert Meyer und Kevin Schubert für Sie analysiert:

Der Hingucker

Enzo Fernandez sah nach einem Foul an Pau Cubarsi völlig zurecht die Ampelkarte. Dennoch protestierte der Argentinier.

Kurz vor der Verlängerung sieht Argentiniens Enzo Fernandez im WM-Finale Gelb-Rot. Das Foul lässt dem Unparteiischen keine Wahl. 20.07.2026 | 0:15 min

Zitat des Tages

Wir haben alles gewonnen, was man gewinnen kann. Wir sind ein Beispiel für Spaniens Fußball, für Spaniens Jugend, für das ganze Land. „ Luis de la Fuente, Nationaltrainer Spanien

Der Titelgewinn der Spanier bildete den Abschluss dieser WM, nun heißt es vier Jahre warten auf das Turnier 2030.

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion