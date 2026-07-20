WM-Finale: Das ist passiert

Newsletter zur Fußball-WM:Das ist bei der WM passiert
Guten Morgen liebe Fußball-Fans,
das war es also mit der WM 2026. Spanien krönte sich zum zweiten Mal nach 2010 zum Weltmeister. Wie schon damals gegen die Niederlande fiel der Siegtreffer zum 1:0 auch in diesem Finale gegen Argentinien erst in der Verlängerung.
Schlagzeilen des Tages
So geht es nach der WM weiter
Nach der WM ist vor den Finals. In Hannover werden bei dem Multisport-Event von Donnerstag bis Sonntag 143 deutsche Meistertitel in 24 Sportarten vergeben. Im ZDF-Streaming-Portal und auf ZDFheute gibt es alle Entscheidungen live - in bis zu acht parallelen Livestreams.
Im TV und Stream ist "ZDFsportstudio live" am Donnerstag von 13:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag von 10:15 bis 20:15 Uhr auf Sendung.
- Alle Infos zu den Finals: Die Finals - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe
- Das muss man zu den Finals wissen: Die Finals 2026 live im ZDF: Wissenswertes zum Multisportevent
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- Wer spielt eigentlich wann und gegen wen? Den kompletten WM-Spielplan und alle Ergebnisse finden Sie hier.
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Unsere Analyse
Die Trinkpausen waren eine bei den Zuschauern unbeliebte Neuerung dieser WM. Ob sie das Spiel auch beeinflusst haben, haben Tobias Bluhm, Robert Meyer und Kevin Schubert für Sie analysiert:
Der Hingucker
Enzo Fernandez sah nach einem Foul an Pau Cubarsi völlig zurecht die Ampelkarte. Dennoch protestierte der Argentinier.
Zitat des Tages
Der Titelgewinn der Spanier bildete den Abschluss dieser WM, nun heißt es vier Jahre warten auf das Turnier 2030.
Sportliche Grüße von der
ZDFsportstudio-Redaktion
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