Klopp verkündigt Einigung mit Red Bull in Bundestrainer-Frage

Jürgen Klopp hat eine Einigung mit Red Bull erzielt. Das verkündete er im Vorfeld des WM-Finals.

Der Weg ist nun fast frei für Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer. Quelle: Imago

Kurz vor dem WM-Finale gibt es eine entscheidende Bewegung in der Bundestrainer-Frage um Jürgen Klopp. "Ich habe eine Einigung mit RB gefunden, eine großzügige Regelung", sagte Klopp zur Bundestrainer-Frage bei MagentaTV. Klopp verwies aber noch auf anstehende Gespräche mit dem DFB. "Es ist nichts final, aber die Gespräche liefen und alles geht in die richtige Richtung."

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Details zum Gespräch mit Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff nannte Klopp zwar nicht. Sein bis 2029 datierter Vertrag als weltweiter Fußball-Chef beim Getränkekonzern hat demnach aber offenbar keine Gültigkeit mehr, so dass er zum DFB wechseln kann.

Aufgrund der Verbandsstruktur des DFB muss die Personalie des Bundestrainers erst von einem Gremium abgesegnet werden. Zweifel daran, dass das zeitnah geschehen wird, hat Klopp allerdings nicht: "In den nächsten Tagen sollte es so weit sein. Es steht eigentlich nichts mehr im Wege - nur, es ist noch nicht offiziell."

Kein Kommentar vom DFB

"Der DFB kommentiert den aktuellen Verhandlungsstand mit Jürgen Klopp nicht. Eine finale Entscheidung treffen die zuständigen Gremien", teilte der DFB der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Am vorvergangenen Samstag hatten sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf und sein Stellvertreter Hans-Joachim Watzke mit dem Bundestrainer-Kandidaten in New York getroffen.

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Dabei wurde eine prinzipielle Einigung vorbehaltlich der noch ausstehenden Vertragsgespräche mit Red Bull und der Klärung von Sponsorenfragen über einen Vertrag für Klopp als Nachfolger von Julian Nagelsmann bis zur WM 2030 erzielt.

Präsentation am Freitag?

Nach dpa-Informationen ist bei idealem Verlauf und der Klärung von letzten Details, wie es heißt, eine Präsentation von Klopp als 13. Chefcoach der Fußball-Nationalmannschaft am kommenden Freitag in Frankfurt geplant. Entsprechend hatte auch der TV-Sender Sky von dem Zeitplan berichtet.

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