WM 2026: Wie die Trinkpausen die Spiele beeinflusst haben

Die erste Fußball-WM mit offiziellen Trinkpausen ist fast vorbei. Welchen Einfluss hatten die Hydration Breaks auf den Spielverlauf? Was Daten und Experten sagen.

Die DFB-Elf konnte die Trinkpausen für Taktik-Besprechungen nutzen. Quelle: Getty/Megan Briggs

Als die deutsche Fußball-Welt noch in Ordnung war, trat ein gut gelaunter Julian Nagelsmann vor das ARD-Mikrofon. Die Nationalelf hatte gerade ihr Auftaktspiel bei der WM gegen Curaçao mit 7:1 gewonnen - nachdem der krasse Außenseiter die DFB-Elf in der Anfangsphase durchaus überrascht hatte.

Mit einer Raute im Mittelfeld kam Curaçao nach dem frühen Rückstand immer besser ins Spiel - und konnte in der 20. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgleichen. Vielleicht hätte Curaçao weitere Chancen kreieren können, doch das Momentum wurde von der Trinkpause unterbrochen.

Ist die Hydration Break also ein Gamechanger im Fußball? Hatte sie Einfluss auf Spiel und Tore?

Rückblick zum WM-Auftakt: Das DFB-Team hat den WM-Neuling aus Curaçao nur kurz von der Sensation träumen lassen, dann drehte Deutschland auf. 14.06.2026 | 10:45 min

Wie viele Tore nach Trinkpausen fielen

ZDFheute hat 102 WM-Spiele ausgewertet und mit Experten gesprochen, um die sportliche Bedeutung der Hydration Break besser einordnen zu können.

Alle Treffer der WM 2026 ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Zuerst der Blick auf die erzielten Tore. In der ersten Halbzeit scheinen nach den Trinkpausen tatsächlich mehr Tore zu fallen. In der Regel fanden die Breaks zwischen der 24. und 27. Minute statt. In den fünf Minuten danach stieg die Zahl der geschossenen Tore im Vergleich zur vorherigen Spielphase deutlich.

Wann die Tore in der 1. Halbzeit gefallen sind ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Und in der zweiten Halbzeit? In der Regel wurde das Spiel zwischen der 69. und 72. Minute unterbrochen. Fielen danach mehr Tore als davor? Nein.

Wann die Tore in der 2. Halbzeit gefallen sind ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

England steigerte Leistung nach Trinkpause

Haben die Trinkpausen also weniger Einfluss auf das Spiel als gedacht? Das lässt sich wiederum auch nicht so pauschal sagen. ZDFheute hat in der Analyse neun Spiele identifiziert, in denen sich in den fünf Minuten nach der Hydration Break die Spieldynamik geändert hat - also Mannschaften Tore geschossen haben, die zuvor Gegentore kassierten.

Zum Beispiel im Sechzehntelfinale: England steigerte seine Leistung gegen die DR Kongo nach der ersten Trinkpause, ein Tor folgte daraus aber nicht.

Im WM-Sechzehntelfinale hat England große Mühe gegen die DR Kongo. Keeper Mpasi treibt die Briten mit seinen Paraden immer wieder zur Verzweiflung. 01.07.2026 | 6:50 min

Auch die Norweger lagen bis zur Trinkpause gegen die Elfenbeinküste in der zweiten Halbzeit vorne. Danach drehte sich das "Match Momentum". Die Elfenbeinküste glich kurz nach der Pause aus. Gebracht hat es dem Team nichts, Norwegen traf danach erneut und schaffte es so in die nächste Runde.

Die Elfenbeinküste traf im WM-Sechzehntelfinale auf Norwegen. Die Zuschauer sahen ein Spiel der Traumtore. 30.06.2026 | 8:30 min

Mertesacker: "Bruch des Spielflusses" durch Hydration Breaks

Die Indizien für einen Trinkpausen-Effekt gibt es also. Wie groß dieser Effekt ist, lässt sich aber nach 102 WM-Spielen nicht abschließend beantworten.

Die Datenanalyse hat die Tore angeschaut. Aber die Spieldynamik hängt nicht nur davon ab. Per Mertesacker, Ex-Nationalspieler und WM-Experte des ZDF, ist der Ansicht, dass die Pausen in vielen Spielen "zu einem Bruch des Spielflusses geführt" haben. Auch ZDF-WM-Expertin Fritzy Kromp analysiert, dass der Fußball "deutlich verändert" wird.

Braucht jedes Team einen Superstar, um Weltmeister zu werden? Messi, Mbappé, Bellingham und Co. prägen ihre Mannschaften und zeigen sich dazu extrem treffsicher. 12.07.2026 | 11:35 min

Viele Faktoren können Momentum im Spiel verändern

Das hängt auch mit den anderen Variablen eines Fußballspiels zusammen. Ein verschossener Elfmeter, ein Platzverweis, eine Einwechslung, ein Tor: Praktisch jede Aktion kann die Dynamik eines Spiels verändern.

Auch ein "Input von außen" in einer Trinkpause "hilft massiv", wenn das Spiel anders verläuft als geplant, sagt Per Mertesacker. Das deutsche Spiel gegen Curaçao ist laut Fritzy Kromp dafür "symptomatisch" - denn hier konnte das Nagelsmann-Team besprechen, wie man die Raute der Gegner in den Griff bekommt.

Die Unterbrechung hat man dann aus deutscher Sicht dankend angenommen. Das hat eine Spielphase unterbrochen. „ Fritzy Kromp, WM-Expertin des ZDF

Das bestätigte auch Julian Nagelsmann nach dem Spiel. Mit dem Griff zur Taktiktafel habe er seinen Spielern die gewünschten Umstellungen nochmal "klarer" zeigen können.

Da war es gut, dass wir die Trinkpause hatten. „ Julian Nagelsmann, Ex-Bundestrainer

Gescheitert im Elfmeterschießen gegen Paraguay. Schon wieder heißt es früh bei einer WM: Deutschland ist raus und kann die Heimreise antreten. ZDFheute live analysiert. 30.06.2026 | 39:53 min

Tuchel: Trinkpause verändert "Charakter" des Spiels

Unbestritten ist auch, dass die Trinkpausen den Trainern mehr Raum geben, Einfluss auf ihre Spieler und den weiteren Spielverlauf zu nehmen.

Das erklärte nicht nur Julian Nagelsmann, sondern unter anderem auch Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel. Die Trinkpausen änderten den "Charakter" eines Fußballspiels "viel stärker, als ich gedacht hätte", sagte Tuchel nach Englands zweitem WM-Spiel gegen Ghana.

Als Trainer mag ich es natürlich, Einfluss zu haben und meine Mannschaft bei mir zu haben. „ Thomas Tuchel, Nationaltrainer Englands

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Redaktion: Kathrin Wolff, Moritz Zajonz