Hitze bei Tour de France: Werden Etappen zur Morgenschicht?

Brütende Hitze ist tägliche Begleiterin der Tour de France. Die Fahrer wappnen sich mit Tricks. Und für künftige Ausgaben macht man sich schon jetzt Gedanken.

Die Tour de France bei extremer Hitze überstehen: Kühles Wasser im Gesicht hilft nur kurz Quelle: Matteo Secci / ZUMA Press Wire

Diese 113. Tour de France wird von einem Naturphänomen heimgesucht. Es heißt in der Sprache der Franzosen "la canicule", brütende Hundshitze. La canicule begleitet die Fahrer schon seit der ersten Etappe am 4. Juli in Barcelona. Und sie wird laut Vorhersage der Meteorologen bei der Frankreich-Rundfahrt deutlich spürbar bleiben - aller Wahrscheinlichkeit nach bis zu ihrem Ende am 26. Juli.

Wegen Hitze: Warnstufe Rot im Département Corrèze

Nils Politt, Helfer des Tour-Favoriten Tadej Pogacar, sagte dazu dem ZDF: "Besonders in aufgeheizten Tälern hattest du zuletzt den Eindruck, du fährst durch eine kochende Sauna. Das schlaucht unglaublich."

Einmal habe sich seine Körpertemperatur auf der Landstraße auf über 38 Grad aufgeheizt. Politt: "Das nennt man Fieber. Da liegst du normalerweise im Bett."

Die erste Tour-Woche war geprägt von der Hitze. Beim Team Red Bull-Bora-Hansgrohe kam noch der Zwist zwischen den beiden Kapitänen hinzu. Dieser hätte sich aufgelöst, versichert Florian Lipowitz. 13.07.2026 | 1:49 min

Für das Département Corrèze, in dem sich der Tross der Tour von vergangenem Samstag bis Dienstag aufhielt, wurde wegen der Hitze am Sonntag die Warnstufe Rot ausgerufen.

Die Tour-Organisatoren hatten daraufhin nach Rücksprache mit der Präfektur der Corrèze beschlossen, die neunte Etappe am Sonntag von 185 auf 155 Kilometer zu verkürzen. Das kam im Feld der Fahrer sehr gut an.

Eiswesten, gekühlte Matratzen und Bettdecken

Weil Krämpfe oder gar ein Hitzschlag drohen, fordern die Bedingungen eine Reihe von Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen von den 23 Tour-Teams. Vor dem Start verlassen die Fahrer derzeit ihren klimatisierten Bus erst kurz vor der Einschreibeprozedur, und zwar mit Eiswesten über den Schultern.

Anschließend verschwinden sie schnell wieder im runtergekühlten Teamfahrzeug. Ein paar Augenblicke vor dem Start treten sie wieder ans Tageslicht und schwingen sich auf ihre Rennmaschinen.

Die Vorsorge beginnt schon in der Nacht. Die Fahrer schlafen in klimatisierten Zimmern. "Wir arbeiten zudem mit gekühlten Matratzen und Bettdecken", sagt Ralph Denk, der Teamchef des deutschen Teams Red Bull-Bora-hansgrohe, dem ZDF.

In Paris ist es bis zu 10 Grad wärmer als auf dem Land. Sehenswürdigkeiten schließen früher. Ein Waldbrand vor den Toren der Stadt stört den Urlaubsverkehr in den Süden. 13.07.2026 | 2:18 min

Am Morgen werde die Dichte des Urins vom Teamarzt überprüft, erzählt Politt: "Erkennt der Doktor dabei, dass ich nicht genug getrunken habe, muss ich das sofort nachholen."

Kühlung verschafft Kühlwasser aus Eissocken

Bis zu acht Liter Flüssigkeit - ein Gemisch aus Wasser, Kohlenhydraten und Mineralien - nehmen die Fahrer während einer Etappe zu sich. Mindestens dieselbe Menge Flüssigkeit schütten sie sich während des Rennens über den Kopf.

Hinzu kommen Eissocken. Dafür werden klassische Socken mit Eiswürfeln gefüllt, die den Fahrern im Rennen aus dem Fenster des Teamautos in regelmäßigen Abständen gereicht werden. Die Profis legen sich die Socken über den Nacken, das Schmelzwasser kühlt den Körper.

Im Ziel angekommen, schauen die Fahrer, dass sie so schnell wie möglich ihren Bus für eine erste kalte Dusche erreichen, bevor sie sich runtergekühlt und mit nassen Trikots ausrollen.

Der Tourveranstalter ASO muss Lösungen für die Zukunft präsentieren

Was macht der Radsport-Weltverband UCI? In seinem "High Temperature Protocol" sind Hitzeschutzmaßnahmen aufgeführt. Unter anderem ist darin die Möglichkeit vorgesehen, eine Etappe abzusagen oder zu neutralisieren, sie also ohne Wertung abzuschließen.

Eine komplette Absage jedoch würde den Veranstalter ASO vor große Probleme stellen: Die ASO erhebt für Start- und Zielorte eine Lizenzgebühr, zudem sind die TV-Rechte verkauft.

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Doch die Hitze wird wohl auch in künftigen Hochsommern eine stete Begleiterin der Tour sein. Was also tun?

Warum sollten Radfahrer gezwungen sein, bei 45 Grad Hitze zu fahren? „ Pascal Chanteur, Vorsitzender des französischen Radsport-Verbandes

Den bisher überzeugendsten Vorschlag machte dazu zuletzt Pascal Chanteur, Vorsitzender des französischen Radsport-Verbandes. Der Start einer Tour-Tageswertung, der bisher zwischen zwölf und 13.30 Uhr erfolgt, müsse vorverlegt werden: "Die Etappen sollten um neun Uhr beginnen und um 14:30 Uhr enden." Auch das könnte bei den Fahrer gut ankommen.