WM 2026: Pressestimmen zum Halbfinale Spanien gegen Frankreich

Dank einer "unvergesslichen Vorstellung" steht Spanien im WM-Finale, jubelt die Zeitung "La Marca". In Frankreich sind die Medien enttäuscht. Die internationalen Pressestimmen.

Im ersten WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien leitet ein früher Elfmeter das Toreschießen ein. Welches Team kommt als erstes ins Finale? 14.07.2026 | 9:10 min

Am Ende war die 0:2 (0:1)-Niederlage von Frankreich gegen Spanien deutlicher, als zuvor gedacht. Heimische Medien berichten von einer "Deklassierung" der "Les Bleus". Spaniens Presse feiert hingegen den Einzug in das WM-Endspiel - und lobt die Schlüsselspieler Oyarzabal, Yamal und Porro. Die internationalen Pressestimmen im Überblick.

Spanien

Marca: "Es ist wieder so weit: Auf ins WM-Finale! In einem WM-Halbfinale, einem Spiel für Auserwählte, lieferte Spanien eine unvergessliche Vorstellung ab. Die spanische Nationalmannschaft öffnete nachts den Prado und den Louvre, um ins zweite WM-Endspiel ihrer Geschichte einzuziehen."

As: "Eine Lektion für die Welt. Spanien erreicht nach einem großartigen Spiel gegen Frankreich sein zweites WM-Finale. Man tausche Durban gegen Dallas, ersetze Puyol durch Oyarzabal und Porro, und die Geschichte nimmt ein glückliches Ende: die Chance, zum zweiten Mal in unserer Geschichte ein WM-Finale zu bestreiten. Besser kann man kaum spielen: einen übermächtigen Gegner bändigen, Giganten wie Mbappé, Olise und Dembélé in ihre Schranken weisen."

Newsletter zur Fußball-WM : Das ist bei der WM passiert und das steht heute an Spanien setzt sich Frankreichs Offensive zur Wehr und zieht in sein erstes WM-Finale seit dem Titel 2010 ein. Das war die WM-Nacht. Update

Mundo Deportivo: "Mbappé, Olise, Dembélé und Barcola wollten die Spanier mit ihrer Schnelligkeit ins Laufen bringen, doch am Ende waren sie es, die immer wieder dem Ball hinterherliefen."

Frankreich

Le Parisien: "Das Feuerwerk ist abgesagt. An diesem Dienstagabend in Dallas wurden die Bleus von der roten spanischen Welle überrollt."

L'Équipe: "Desaster in Dallas. Die französische Mannschaft wird von Spanien deklassiert und scheidet im Halbfinale gegen ein beeindruckendes spanisches Team aus. [...] Am Ende eines Turniers, in dem das Team keinem echten Härtetest ausgesetzt war, haben die Bleus in Arlington von den Spaniern beinahe eine Lehrstunde erhalten."

Spanien hat Top-Favorit Frankreich im WM-Halbfinale ausgeschaltet. In der Analyse zum Spiel lobt Christian Streich Luis de la Fuente. 14.07.2026 | 18:25 min

Le Figaro: "Schwere Enttäuschung für Les Bleus, die von La Roja kurz vor dem Finale ausgeschaltet werden. Die französische Nationalmannschaft ist am Dienstag auf einen stärkeren Gegner gestoßen. Die Mannschaft von Didier Deschamps wird kein drittes Finale in Folge bestreiten."

Ouest-France: "Das Ende des amerikanischen Traums."

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England

The Sun: "Bleu them away! Schock für Les Bleus. Sie scheiden überraschend aus. Spanien stellt die Weichen für ein mögliches WM-Finale gegen England nach einem überragenden Sieg über einen enttäuschenden Favoriten. Jetzt wissen wir, welche Hürde England überwinden muss, falls sie die Chance bekommen, diese 60 Jahre des Schmerzes zu beenden."

The Guardian: "Spanien erreicht das WM-Finale, nachdem Oyarzabal und Porro das enttäuschende Frankreich versenken. Dies war eine spektakuläre Lehre für alle, die meinten, Spanien als Außenseiter hinzustellen. Sie haben es genossen, eine Lektion zu erteilen und Frankreich zu Statisten zu degradieren."

Daily Mail: "Spain reign, France pain."

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Italien

Tuttosport: "Blaue Tränen. Mbappé und Frankreich nach Hause: Spanien, eine Fußballlektion und das WM-Finale."

Argentinien

Olé: "Spanien hat die französische Maschine gestoppt."

USA

The Athletic: "Vielleicht haben wir Spanien unterschätzt. Vielleicht waren wir so sehr auf Frankreich, Kylian Mbappé und den Rest ihrer torgefährlichen Offensive fixiert, dass wir die Qualität der spanischen Mannschaft übersehen haben."

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Schweiz

Blick: "Frankreich bringt Yamal und sich selbst zu Fall. Der erste Finalist der WM 2026 steht fest: Spanien schlägt Frankreich mit 2:0 und hat am Sonntag die Chance auf den zweiten Titel. Ein Foul an Lamine Yamal im Strafraum steht am Ursprung des Untergangs von Les Bleus."

Portugal

A Bola: "Am französischen Nationalfeiertag waren nur 'Olés' zu hören."

Quelle: SID, dpa