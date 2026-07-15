Fußball-WM: Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

Spanien setzt sich Frankreichs Offensive zur Wehr und zieht in sein erstes WM-Finale seit dem Titel 2010 ein. Das war die WM-Nacht.

Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

ab dem Halbfinale sind eigentlich alle noch verbliebenen Teams Titelkandidaten. Mit Blick auf den bisherigen Turnierverlauf stach ein Team aus dem engeren Kreis der Favoriten dennoch immer heraus: Es war Frankreich. Weltmeister 2018, WM-Finalist 2022 und auch 2026 mit einer schier unschlagbaren Truppe am Start.

Bis zum Halbfinale gegen Spanien: Aus der Traum für Frankreichs Superstars. Aus der Traum vom Titel-Abschied für den scheidenden Nationaltrainer Didier Deschamps. Spanien gewinnt das Duell gegen überraschend harmlose Franzosen mit 2:0 (1:0). Gegen wen die Iberer nun im Finale spielen werden, entscheidet sich heute Abend: Ab 21 Uhr trifft England auf Argentinien.

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Das ist bei der WM passiert

Spanien zeigte gegen Frankreich eine dominante Leistung und steht erstmals seit 2010 wieder im WM-Finale. Die bislang so starke französische Offensive blieb blass, dafür begeisterten die Spanier mit ihren Ballstafetten.

Im ersten WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien leitet ein früher Elfmeter das Toreschießen ein. Welches Team kommt als erstes ins Finale? 14.07.2026 | 9:10 min

Schlagzeilen des Tages

Dieses Spiel steht an

Lionel Messi spielt seine sechste WM für Argentinien. Wer denkt, dass es für ihn keine Premieren mehr gibt, der irrt. Im Halbfinale trifft Messi erstmals auf England. Dennoch gab es das Duell zwischen England und Argentinien in der WM-Historie bereits mehrfach.

In Argentinien erinnert man sich sehr gerne an das Aufeinandertreffen im Viertelfinale 1986, als Diego Maradona sowohl das Tor mit der "Hand Gottes" als auch das Jahrhundert-Tor schoss. Die Engländer hoffen hingegen darauf, dass Jude Bellingham oder Harry Kane zum ersten Sieg gegen die Argentinier in der K.o.-Runde seit 1966 führen.

England und Spanien treffen im zweiten WM-Halbfinale aufeinander. Beide Teams haben schon in der Vergangenheit einige große Duelle hinter sich. 14.07.2026 | 3:33 min

Unsere Analyse

Nach dem Halbfinal-Aus gegen Spanien analysiert das Experten-Trio im ZDF-Studio die sportlichen Verfehlungen Frankreichs. Ein Lob gibt es für Spaniens Defensive.

Spanien hat Top-Favorit Frankreich im WM-Halbfinale ausgeschaltet. In der Analyse zum Spiel lobt Christian Streich Luis de la Fuente. 14.07.2026 | 18:25 min

Der Hingucker

Spaniens Torhüter Unai Simon erinnerte mit seinem Auftritt an einen alten Bekannten im DFB-Dress:

Spaniens Torhüter Unai Simon hat auch im WM-Halbfinale kein Gegentor kassiert. Einige Einlagen erinnern an Manuel Neuer in seinen besten Zeiten. 15.07.2026 | 0:17 min

Zitat des Tages

Bei der norwegischen Rückkehr stieg Erling Haaland aus dem Flugzeug mit einem ausgestopften Waschbär in der Hand, den er als Souvenir mitbrachte. ZDF-Experte Christoph Kramer plauderte daraufhin aus dem Nähkästchen über seine Souvenirs, die er nach dem WM-Finale 2014 sammelte:

Ich hab in diesem Stadion alles mitgehen lassen, was nicht befestigt war. „ Christoph Kramer

Sportliche Grüße von der

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