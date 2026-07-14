Kann Spaniens Defensive gegen Frankreichs Superoffensive bestehen? Hat sich England oder Argentinien schneller von den Viertelfinals erholt? Die ZDF-Experten geben ihre Tipps ab.

Die ZDF-Experten, unter ihnen Fritzy Kromp und Christian Streich, auf der Couch im WM-Studio in Berlin. Quelle: zdf

Vor den Halbfinalspielen zwischen Frankreich und Spanien sowie zwischen England und Argentinien tippen die ZDF-Experten Fritzy Kromp und Christian Streich das Weiterkommen der zwei stärksten Teams der Weltmeisterschaft.

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Frankreich gegen Spanien

Es wird knapp werden im Duell zwischen Frankreich und Spanien, prognostizieren Kromp und Streich. Dennoch: Entschieden werde das Spiel wohl in der regulären Spielzeit. Die Tipps:

Geht es nach Fritzy Kromp wird es ein 2:0 für Frankreich. "Sie besitzen einfach doch mehr individuelle Klasse und haben Stand jetzt auch ein besseres Turnier gespielt", sagt sie. Die Spanier hingegen hätten sich zuletzt eher schwer getan, auch im Spiel gegen Belgien.

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Christian Streich pflichtet Kromp bei, tippt das Spiel jedoch knapper: Ein 1:0 für Frankreich wird es seiner Einschätzung zufolge. "Frankreich ist nach den bisherigen Auftritten einfach die beste Mannschaft des Turniers", sagt er. Durch ihre sehr guten Einzelspieler, aber auch ihr starkes Kollektiv in der Abwehr seien die Franzosen schwer zu stoppen.

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Gerade durch Kylian Mbappés enormes Tempo bei Kontern, aber auch der Fähigkeit, sich gegen tief stehende Gegner durchzusetzen, sieht der 61-Jährige Frankreich als Favoriten.

Sie können einfach alles. „ Christian Streich über die Équipe Tricolore

England gegen Argentinien

Geht es nach beiden Experten, gibt es in der zweiten Halbfinalpartie ein Elfmeterschießen, das am Ende zugunsten Argentiniens ausgeht.

"Ich erwarte, dass sich England spielerisch steigern wird", sagt Kromp. "Man hat gesehen, wie schwer sie sich im Viertelfinale getan haben und wie sie auch derzeit nicht so ganz am Optimum sind." Mit Bellingham und Kane hätten sie zwar zwei "absolute Unterschiedsspieler" - dennoch sieht sie die Argentinier, die zuletzt zwar auch gegen Kap Verde und die Schweiz strauchelten, vorn.

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"Ich glaube, dass die Argentinier mit ihrem Kollektiv, einem herausragenden Lionel Messi und den Spielern, die ihn in Szene setzen, den Engländern das Leben maximal schwer machen werden", so Kromp. Sie tippt auf ein 1:1 bis in die Verlängerung, zugunsten Argentiniens.

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Christian Streich tippt die Partie gleich, England sieht er ebenfalls nicht in Topform. "Thomas Tuchel hat sie sehr gut eingestellt."

Sie haben Mentalitätsspieler, die richtig beißen können. „ Christian Streich

"Aber gegen Norwegen haben sie Glück gehabt, die hätten den Sieg eigentlich verdient gehabt." Die Argentinier sieht Streich deshalb stärker als die Engländer: "Die Argentinier zeichnen sich bislang durch ihre unglaubliche Mentalität, ihren Glauben an sich und ihre Konsequenz als Gruppe aus, unter keinen Umständen verlieren zu wollen", so Streich.

Besonders Trainer Scaloni hat bislang großen Anteil am argentinischen Erfolg. "Er lässt die Mannschaft glänzen, aber nimmt sich selbst zurück."

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