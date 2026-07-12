Fußball: Top-Stars prägen die WM wie selten zuvor

Bei keiner WM in den vergangenen Jahrzehnten wurden so viele Topstars ihrer Rolle gerecht. Was steckt dahinter? Zufall oder Plan? Und warum hat das bei der DFB-Elf nicht geklappt?

Braucht jedes Team einen Superstar, um Weltmeister zu werden? Messi, Mbappé, Bellingham und Co. prägen ihre Mannschaften und zeigen sich dazu extrem treffsicher. 12.07.2026 | 11:35 min

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane oder Jude Bellingham - selten zuvor haben bei einer Weltmeisterschaft so viele Weltstars gleichzeitig ihr Topniveau erreicht. Die größten Namen scheinen diesmal genau dann zu liefern, wenn ihre Mannschaften sie am dringendsten brauchen.

"Man merkt schon, dass gerade bei Argentinien, Frankreich, Norwegen und auch England das System grundsätzlich auf die Stars ausgelegt ist", sagt Nationalspielerin Felicitas Rauch in der neuesten Bolzplatz-Folge. Tatsächlich zeigen die Zahlen, wie groß der Einfluss einzelner Spieler inzwischen geworden ist: Haaland, Messi oder Kane sind an mehr als jedem zweiten Treffer ihrer Mannschaft direkt beteiligt, Mbappé sogar an elf von 16 französischen Toren.

Taktik auf die Stars ausgerichtet

Bei den erfolgreichen Mannschaften merke man einfach, auf wen sie sich verlassen können, sagt Bundesliga-Profi Keven Schlotterbeck.

Und das macht dann die großen Spieler aus, dass gefühlt alle anderen für dich rennen. „ Keven Schlotterbeck

Dass die DFB-Auswahl nicht den einen Superstar hat, auf den das Spiel ausgerichtet ist, wie etwa Messi oder Haaland, war von vornherein klar. Dennoch hatte man sich gerade von Florian Wirtz und Jamal Musiala mehr Einfluss auf das Spiel erhofft.

"Da geht es dann natürlich auch herauszufinden, wie bekommen wir unsere Vorzeige-Athleten perfekt auf den Platz?", so Schlotterbeck. „Wie bekommen wir sie in die beste Schussposition? Wie bekommen wir sie in den besten Raum?" Das ist bei Wirtz und Musiala offensichtlich nicht gelungen.

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"Es hat einfach nicht gepasst in dem Moment“, sagt Schlotterbeck. "Nichtsdestotrotz haben wir da zwei Spieler, die uns die nächsten zehn Jahre noch begeistern werden.“ Das ist ein schwacher Trost, wenn man beispielsweise sieht, wie perfekt Harry Kane und Jude Bellingham im englischen Team harmonieren.

Engländer und Franzosen harmonieren

Dafür hat Kane unter Trainer Thomas Tuchel sein Spiel angepasst, lässt sich weniger ins Mittelfeld fallen und dort Bellingham schalten und walten. "Mit was für einer Ausstrahlung er diese entscheidenden Momente für England zieht, das ist schon sehr beeindruckend", sagt Profi Philipp Max über Bellingham, der England mit einem Doppelpack gegen Norwegen ins Halbfinale geschossen hat.

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Überraschend harmonisch läuft auch das Zusammenspiel im französischen Starensemble. Vor dem Turnier wurde darüber diskutiert, ob der in dieser Saison bislang titellose Mbappé damit klarkomme, dass Sturmkollege Ousmane Dembélé Weltfußballer und Champions League-Sieger geworden ist. "Ich finde, er hat alle Kritiker Lügen gestraft und hat einfach ein unfassbar grandioses Turnier schon gespielt", sagt Max über Mbappé. "Gerade in diesem ganzen Kollektiv noch mal herauszustechen, ist eine außerordentliche Leistung."

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Haaland und Messi ziehen ihre Teams mit

Ohne herausragendes Kollektiv mussten zwei Spieler auskommen, die mehrfach allein die Kohlen für ihr Team aus dem Feuer geholt haben. "Haaland und Messi - der eine spielt bei einer Nation, die 28 Jahre nicht bei einer WM war, und der andere sollte mit 39 Jahren nicht mehr auf diesem hohen Niveau spielen können", schrieb ein User in der Bolzplatz-Community.

Der siebenfache Torschütze Haaland musste sich bereits verabschieden, aber bei Messi können Fußballfans mindestens noch im Halbfinale das Privileg genießen, "den besten Fußballer aller Zeiten live sehen zu dürfen", wie Felicitas Rauch es ausdrückt.

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Nur bei Spanien dominiert das Kollektiv

Spanien ist der einzige Halbfinalist, bei dem kein Superstar herausragt. Der dafür prädestinierte Lamine Yamal erfüllte diese Rolle bislang nicht. Aber vielleicht hat er sich das ja für das Halbfinale aufgehoben.

"Letztendlich geht es darum, wer macht zur richtigen Zeit, am richtigen Ort das Richtige", sagt Schlotterbeck. "Und diese Weltstars wissen genau, wie sie in diesem Zeitraum performen müssen."

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