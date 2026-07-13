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Fußball-WM

WM 2026 Halbfinale im Liveticker: England gegen Argentinien

Fußball-WM 2026 | Halbfinale:Im Liveticker: England gegen Argentinien

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Spannung bei der WM 2026: England spielt gegen Argentinien in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 15.07.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Mi, 15.07., 21:00 Uhr
Atlanta
Das Erste
England
ENG
England
-:-
Argentinien
Argentinien
ARG

Liveticker

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Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    14
    Siege England
    6
    Siege Argentinien
    2
    Unentschieden
    6
    Torverhältnis
    21 : 15
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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