Fußball-WM 2026 | Halbfinale : Im Liveticker: England gegen Argentinien

13.07.2026 | 09:05 |

Spannung bei der WM 2026: England spielt gegen Argentinien in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 15.07.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.