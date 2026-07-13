Fußball-WM 2026 | Halbfinale:Im Liveticker: England gegen Argentinien
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Spannung bei der WM 2026: England spielt gegen Argentinien in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 15.07.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mi, 15.07., 21:00 Uhr
Atlanta
England
ENG
-:-
Argentinien
ARG
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
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Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 14
- Siege England
- 6
- Siege Argentinien
- 2
- Unentschieden
- 6
- Torverhältnis
- 21 : 15
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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