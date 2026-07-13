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Fußball-WM

WM 2026 Halbfinale im Liveticker: Frankreich gegen Spanien

Fußball-WM 2026 | Halbfinale:Im Liveticker: Frankreich gegen Spanien

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Spannung bei der WM 2026: Frankreich spielt gegen Spanien in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 14.07.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Di, 14.07., 21:00 Uhr
Dallas
ZDF
Frankreich
FRA
Frankreich
-:-
Spanien
Spanien
ESP

Liveticker

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Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    38
    Siege Frankreich
    13
    Siege Spanien
    18
    Unentschieden
    7
    Torverhältnis
    44 : 71
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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