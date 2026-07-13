Fußball-WM 2026 | Halbfinale : Im Liveticker: Frankreich gegen Spanien

13.07.2026 | 08:35 |

Spannung bei der WM 2026: Frankreich spielt gegen Spanien in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 14.07.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.