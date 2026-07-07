TV-Fahrplan für die WM:Diese Halbfinal-Partien zeigen ARD und ZDF live
Vier Teams sind noch im Rennen um die begehrteste Trophäe im Fußball. Zwei der vier verbleibenden Partien zeigt das ZDF.
Die Halbfinal-Partien der Fußball-Weltmeisterschaft stehen fest - und auch die übertragenden TV-Sender. ARD, ZDF und Telekom haben sich auf die Verteilung der zwei Live-Übertragungen geeinigt. Das ZDF zeigt die Begegnung zwischen Frankreich und Spanien in Dallas.
ZDF überträgt Frankreich gegen Spanien - und das Finale
ZDF: Frankreich - Spanien (Dienstag, 14. Juli um 21 Uhr).
ARD: England - Argentinien (Mittwoch, 15. Juli um 21 Uhr).
ZDFheute Infografik
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Sicher ist ebenfalls schon jetzt: Das ZDF zeigt am 19. Juli 2026 das Finale der Fußball-WM 2026. Die Übertragung startet um 19:30 Uhr, Anpfiff der Begegnung ist um 21 Uhr. Tags zuvor zeigt die Telekom das Spiel um Platz 3 exklusiv.
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