Volleyball Nations League: Deutschland verliert gegen Slowenien

Der letzte Vorrunden-Spieltag in der Volleyball Nations League startet für die DVV-Auswahl mit einer Niederlage. Gegen Slowenien unterlag das Team mit 1:3.

Die Volleyball-Nations-League der Männer: Deutschland spielt in Belgrad gegen Slowenien - jetzt im Relive. 15.07.2026 | 132:50 min

Die deutschen Volleyballer haben zum Auftakt des dritten Spieltags in der Nations League gegen Slowenien verloren. In Belgrad unterlag die Männer-Auswahl des deutschen Volleyball-Verbands (DVV) in vier Sätzen mit 1:3 (17:25, 17:25, 25:23, 26:28). Nach einer 2:0-Satzführung für Slowenien kam Deutschland noch einmal zurück, den umkämpften vierten Satz sicherte sich aber das slowenische Team zum Sieg.

Bereits am Donnerstag tritt das Team von Bundestrainer Massimo Botti dann das nächste Mal in der Nations League an. In der zweiten Partie des dritten Vorrundenspieltags treffen die Volleyballer auf Iran, am Samstag wartet in Belgrad der Gastgeber Serbien.

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Nations League Generalprobe für EM im September

In der Nations League treten die jeweils 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen an drei Spieltagen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet.

Die Nations League gilt als Generalprobe für die Europameisterschaft, die vom 9. bis 26. September in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien stattfindet. Nach dem Aus in der Gruppenphase bei der WM im vergangenen Jahr wollen die DVV-Männer dort wieder stärker aufspielen.

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