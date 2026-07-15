Er sorgte schon in der Gruppenphase für einen der Turnier-Momente, jetzt stand Schiedsrichter Barton beim WM-Halbfinale erneut im Fokus. Diesmal ging es um sein Freistoßspray.

Beim WM-Halbfinale Frankreich gegen Spanien will der Schiedsrichter die Freistoßlinie sprühen - und bemerkt offenbar, dass sein Spray fehlt. 15.07.2026 | 0:40 min

Seit seiner legendären WM-Aussage zum verdeckten Mund von Paraguays Miguel Almirón ist Schiedsrichter Iván Barton aus El Salvador längst Kult beim Turnier. Beim Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft wurde der Unparteiische auch zum Hingucker. Vor einem Freistoß für Spanien in der Anfangsphase ließ sich Barton mit einem Lächeln im Gesicht ein neues Freistoß-Spray reichen. Hatte er es vergessen? War die andere Dose leer? Egal, es war zumindest ein weiteres Mal, dass der 35-Jährige zum Hingucker wurde. Das war schon beim Spiel von Paraguay gegen die Türkei der Fall.

Paraguays Nationalspieler Almirón hatte als erster Fußball-Profi bei der WM die Rote Karte gesehen, weil er sich in einem Disput mit dem Gegner die Hand vor den Mund gehalten hatte. Den Platzverweis für Almirón gab Barton in bestimmendem Ton zum Besten: "After Review. Number 10. Paraguay. Covered his mouth. Decision is: Red Card!" Im Internet wurde der Auftritt stark beachtet - und mit musikalischen Klängen begleitet.

Paraguays Miguel Almiron hat die Rote Karte bekommen, weil er sich auf dem Spielfeld die Hand vor dem Mund hielt. Erstmals bei dieser WM griff damit eine neue Regel. 20.06.2026 | 0:18 min

Deschamps hinterfragt Leistung des Schiedsrichters

Frankreichs Coach Didier Deschamps, mit 26 Spielen nun alleiniger WM-Rekordtrainer, blickte auch bissig auf den Schiedsrichter. "Ich habe eine Frage, aber keine Antwort: Hatte er die Klasse für ein WM-Halbfinale?", sagte er über Barton.

Allein daran, betonte der 57-Jährige, für den das Spiel um Platz drei das letzte als Nationaltrainer sein wird, habe es aber "nicht gelegen". "Wir waren sehr positiv gestimmt, waren aber heute nicht gut genug gegen eine Mannschaft, die hervorragend gespielt hat", sagte er.

Im ersten WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien leitet ein früher Elfmeter das Toreschießen ein. Die Highlights im Video 14.07.2026 | 9:10 min

Quelle: dpa