Hand vor dem Mund bei WM: Deshalb gab es für Paraguay Rot

Nach einer Rudelbildung flog Paraguays Almiron mit Rot vom Platz - weil er hinter vorgehaltener Hand etwas zu seinem Gegenspieler gesagt hatte. Das steckt hinter der neuen Regel.

Hand vor dem Mund: Deshalb gab es für Paraguay Rot

Paraguay's Miguel Almiron reacts after he received a red card during the World Cup Group D soccer match against Turke in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) Quelle: AP

Paraguays Nationalspieler Miguel Almirón hat als erster Fußball-Profi bei der WM die Rote Karte gesehen, weil er sich in einem Disput mit dem Gegner die Hand vor den Mund gehalten hat. Der 32-Jährige von Atlanta United musste in der Partie gegen die Türkei aufgrund einer neuen Regel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vom Platz.

Almirón sagte in einer Spielunterbrechung mit vorgehaltener Hand etwas zu seinem türkischen Gegenspieler Mert Müldür. Schiedsrichter Iván Barton aus El Salvador traf die Entscheidung nach einem Hinweis des Videoschiedsrichters. "Nummer zehn Paraguay, Hand vor seinem Mund", sagte Barton bei der Durchsage im Stadion und rief: "Rote Karte."

Situation mit Real-Star Vinícius Júnior Auslöser für neue Regel

Durch die neu eingeführte Regel soll diskriminierendes Verhalten verhindert werden. Indem sie den Mund verdecken, wollen Spieler häufig verhindern, dass erkannt werden kann, was sie sagen. Es gehe dabei um konfrontative Situationen, hatte Pierluigi Collina, Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission, vor dem Turnier betont. "Wenn sie es wissen - wenn es für alle eindeutig ist -, dann erwarten wir von den Spielern, dass sie so etwas nicht tun."

Die Debatte war nach einem Vorfall in der Champions League entbrannt. Benfica Lissabons Gianluca Prestianni hatte sich in einer Auseinandersetzung mit Real-Star Vinícius Júnior das Trikot vor den Mund gezogen. Prestianni stand im Verdacht, sich rassistisch geäußert zu haben. Er wurde wegen einer homophoben Äußerung gesperrt. FIFA-Präsident Gianni Infantino setzte sich öffentlich für eine neue Regel ein.

VAR-Check, Rangelei, sieben Gelbe Karten: Felix Zwayer hat in der Partie USA gegen Australien viel zu tun – und verteilt mehr Verwarnungen als in jedem anderen Spiel bei dieser WM. 19.06.2026 | 6:41 min

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: dpa