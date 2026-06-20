Türkei raus bei der WM: Niederlage gegen Paraguay

Das WM-Aus für die Türkei steht schon nach dem zweiten Gruppenspieltag fest. Nach der Auftaktpleite gegen Australien verlor die Montella-Elf auch die Partie gegen Paraguay mit 0:1.

Rasantes Laufduell bei Türkei gegen Paraguay. Quelle: AP Photo/Eakin Howard

Die als Geheimfavorit in die WM gestartete Türkei ist bei der Fußball-WM 2026 bereits nach dem zweiten Gruppenspiel vorzeitig ausgeschieden. Ein frühes Tor nach 68 Sekunden von Matias Galarza bescherte Außenseiter Paraguay den 1:0-Sieg. Trotz einer Halbzeit in Überzahl und zahlreichen Chancen kamen die Türken nicht mehr zum Ausgleich.

Die Türkei hatte zum Auftakt der WM bereits die Partie gegen Australien mit 0:2 verloren. Damit hat das Team vom Bosporus keine Chance mehr auf einen der besten acht dritten Gruppenplätze, die zum Weiterkommen in die K.o.-Runde berechtigen.

Neue Regel bei WM im Einsatz : Hand vor dem Mund: Deshalb gab es für Paraguay Rot Nach einer Rudelbildung flog Paraguays Almiron mit Rot vom Platz - weil er hinter vorgehaltener Hand etwas zu seinem Gegenspieler gesagt hatte. Das steckt hinter der neuen Regel.

Neue Regel sorgt für Platzverweis

Matías Galarza erzielte in Santa Clara bereits in der zweiten Minute das entscheidende Tor für Paraguay, das lange nur zu zehnt spielte.

Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Türkei gegen Paraguay Spannung bei der WM 2026: Türkei spielt gegen Paraguay in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 20.06.2026 um 05:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Schiedsrichter Ivan Barton schickte Miguel Almirón in der Nachspielzeit der ersten Hälfte vom Platz, weil der sich im Disput mit Gegenspieler Mert Müldür die Hand vor den Mund gehalten hatte.

Damit wendete der Unparteiische aus El Salvador erstmals eine bei dieser WM neue Regel an. Paraguay hat nun drei Punkte und kann die K.-o.-Runde in der Partie gegen Australien aus eigener Kraft erreichen. Die USA haben in der Gruppe D bereits die Zwischenrunde erreicht.

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Quelle: dpa/sid