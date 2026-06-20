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Fußball-WM

Türkei raus bei der WM: Niederlage gegen Paraguay

Gegentor nach 68 Sekunden:Türkei scheidet trotz langer Überzahl aus

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Das WM-Aus für die Türkei steht schon nach dem zweiten Gruppenspieltag fest. Nach der Auftaktpleite gegen Australien verlor die Montella-Elf auch die Partie gegen Paraguay mit 0:1.

Fußball-WM 2026: Türkei - Paraguay

Rasantes Laufduell bei Türkei gegen Paraguay.

Quelle: AP Photo/Eakin Howard

Die als Geheimfavorit in die WM gestartete Türkei ist bei der Fußball-WM 2026 bereits nach dem zweiten Gruppenspiel vorzeitig ausgeschieden. Ein frühes Tor nach 68 Sekunden von Matias Galarza bescherte Außenseiter Paraguay den 1:0-Sieg. Trotz einer Halbzeit in Überzahl und zahlreichen Chancen kamen die Türken nicht mehr zum Ausgleich.

Die Türkei hatte zum Auftakt der WM bereits die Partie gegen Australien mit 0:2 verloren. Damit hat das Team vom Bosporus keine Chance mehr auf einen der besten acht dritten Gruppenplätze, die zum Weiterkommen in die K.o.-Runde berechtigen.

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Schiedsrichter Ivan Barton schickte Miguel Almirón in der Nachspielzeit der ersten Hälfte vom Platz, weil der sich im Disput mit Gegenspieler Mert Müldür die Hand vor den Mund gehalten hatte.

Damit wendete der Unparteiische aus El Salvador erstmals eine bei dieser WM neue Regel an. Paraguay hat nun drei Punkte und kann die K.-o.-Runde in der Partie gegen Australien aus eigener Kraft erreichen. Die USA haben in der Gruppe D bereits die Zwischenrunde erreicht.

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