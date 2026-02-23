Rassismus-Vorwurf: Benficas Prestianni vorläufig suspendiert

Die UEFA hat Gianluca Prestianni vor dem Playoff-Rückspiel gegen Real Madrid vorläufig suspendiert. Der Benfica-Profi soll Reals Vinicius Junior rassistisch beleidigt haben.

Die Aufreger-Szene: Hat Gianluca Prestianni (Mitte) den Real-Spieler Vinicius Junior (links) hier rassistisch beleidigt? Quelle: Miguel Lemos

Nach dem mutmaßlich rassistischen Vorfall im Playoff-Hinspiel der Champions League ist Benfica Lissabons Spieler Gianluca Prestianni für das Rückspiel bei Real Madrid (Mittwoch, 21 Uhr, Zusammenfassung im Champions-League-Magazin ab 23 Uhr) vorläufig gesperrt. Das entschied die Disziplinar- und Ethik-Kommission der UEFA.

Benfica Lissabon reagiert prompt

Benfica Lissabon kündigte an, gegen die Sperre vorzugehen. Der Klub will Berufung einlegen, "auch wenn die betreffenden Fristen für das Rückspiel der Champions-League-Playoffs kaum praktische Auswirkungen haben dürften", hieß es in einem Statement auf der Vereins-Homepage.

Real Madrid bezwingt in einer sehr intensiven Partie Benfica Lissabon. Im Mittelpunkt steht Vinicius Jr. mit einem Traumtor, einem Torjubel und einem Rassismus-Vorwurf. 18.02.2026 | 2:51 min

Als Grund für die vorläufige Sperre gab die UEFA einen dem ersten Anschein nach vorliegenden Verstoß gegen Artikel 14 der UEFA-Disziplinarordnung im Zusammenhang mit diskriminierendem Verhalten an.

Prestianni bestreitet Vorwurf

Am vergangenen Dienstag war es zu dem Vorfall gekommen. Nach dem Tor zum 1:0-Sieg und seinem anschließenden Jubel soll Vinicius Junior nach eigenen Angaben und Aussagen seines Teamkollegen Kylian Mbappé rassistisch beleidigt worden sein.

Prestianni soll den Brasilianer demnach als "Affe" bezeichnet haben. Der Argentinier bestreitet die Vorwürfe, in der Szene hatte er sich das Trikot vor den Mund gezogen.

Kompany kritisiert Benfica-Coach Mourinho

Die Partie war dem zugrundeliegenden Protokoll entsprechend für zehn Minuten unterbrochen worden. Nach dem Spiel monierte Benfica-Coach José Mourinho wiederum das Verhalten von Vinicius Junior nach dessen Tor.

Am Freitag nach dem Spiel hatte sich Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany in einer fast zwölfminütigen Rede zu dem Geschehen geäußert und Mourinho kritisiert.

Rassismus-Vorfall um Vinicius Jr. : Kompany: "Mourinho hat einen Fehler gemacht" Am Ende der Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel gegen Frankfurt äußert sich Vincent Kompany zum Rassismus im Fußball. Er rügt dabei auch einen berühmten Kollegen. mit Video 2:51

Mourinho gibt sich bedeckt

Eine Reaktion Mourinhos darauf beziehungsweise auf die generelle Kritik an seinen Äußerungen gibt es nicht. Der Portugiese hatte dazu am Wochenende ausweichend gesagt: "Ich wiederhole, dass es für alle schwierig war, aber ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen, inwiefern es schwierig war. Es war für alle schwierig."

Benfica Lissabon bekräftigte in seiner jüngsten Stellungnahme sein "unerschütterliches Engagement im Kampf gegen jede Form von Rassismus und Diskriminierung". Es seien Werte, die Teil der historischen Identität des Klubs seien und "sich in seinem täglichen Handeln, in seiner globalen Gemeinschaft, in der Arbeit der Benfica-Stiftung und in den großen Persönlichkeiten der Vereinsgeschichte, wie Eusébio, widerspiegeln".

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.