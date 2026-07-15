Volleyball Nations League: Schreibt Deutschland Geschichte?

Deutschlands Volleyballerinnen haben es nicht geschafft, nun wollen sich die Männer für die Nations-League-Finalrunde qualifizieren. Warum sie damit Geschichte schreiben würden.

Deutschlands Volleyball-Männer haben den ersten Teil der Nations League überstanden - jetzt geht es um den Einzug ins Finalturnier der besten acht Teams. Quelle: Antoni Dec / Arena Akcji / Sipa USA via action press

Für Deutschlands Volleyballerinnen ist der Traum von der Finalrunde der lukrativen Nations League in der vergangenen Woche in Belgrad mit Platz zwölf in der Vorrunde zerplatzt. Die Männer wollen es an gleicher Stelle in Serbiens Hauptstadt gegen die Gastgeber (heute, 13 Uhr, ZDF-Livestream) besser machen. "Wir wollen unsere Chance nutzen und uns für das Final8 qualifizieren. Das wäre ein historischer Erfolg für die Mannschaft", sagt Bundestrainer Massimo Botti.

Turnierstart im Juni : Alles Wissenswerte zur Volleyball-Nations-League Im Juni eröffnet die Volleyball-Nations-League den Sommer der Nationalmannschaften. Das ZDF zeigt deutsche Spiele im Livestream. Hier gibt es die wichtigsten Infos zum Wettbewerb. von Tjard Häusling mit Video 0:25 FAQ

Cheftrainer Botti hofft auf Endrunden-Coup

Tatsächlich würden Deutschlands Volleyball-Männer bei ihrer achten Teilnahme damit Geschichte schreiben. Bei bislang sieben Starts klappte es noch nie mit dem Einzug in die Finalrunde. Beste Platzierung in der Liga der weltbesten Schmetter-Teams war bisher ein neunter Platz bei der ersten Auflage 2018.

Doch der neue Chefcoach Botti will in seinem ersten Sommer mit Schwarz-Rot-Gold gleich einen spektakulären Erfolg feiern und sich für die Endrunde im chinesischen Ningbo (29. Juli bis 2. August) qualifizieren.

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Sportlich hat das deutsche Team bei den bisherigen zwei Vorrundenturnieren der Nations League unter anderem mit dem Sieg gegen Olympiasieger Frankreich gezeigt, dass es an guten Tagen mit den besten Teams der Welt mithalten kann. Insgesamt gab es bisher je vier Siege und Niederlagen, damit geht Deutschland als Zehnter in die finale Vorrunden-Woche.

Das ZDF lässt im Sommer 2026 Volleyball-Herzen höher schlagen: Verfolgen Sie die Spiele des DVV-Teams im Livestream. 27.05.2026 | 0:25 min

Um sich tatsächlich noch für das Final 8 zu qualifizieren, wird am Ende Platz sieben in der Vorrunden-Tabelle nötig sein, da der automatisch startberechtigte Final-Gastgeber China abgeschlagen Vorletzter ist.

Wahrscheinlich müssen wir drei oder sogar alle vier Spiele gewinnen. Das ist eine große Herausforderung. „ Volleyball-Bundestrainer Massimo Botti

Zumal in Belgrad mit Slowenien (aktuell Platz 4 der Vorrunde), der Ukraine (5.), Serbien (11.) und Iran (14.) absolute Topteams als Gegner warten. Um sich darauf einzustimmen, lag der Fokus bei der zweiwöchigen Trainingsphase in Kienbaum auf der Vorbereitung für die anstehenden Kontrahenten. Zum Abschluss gab es noch ein Testspiel gegen den Weltranglistenersten Polen. 0:3 verlor Deutschland, ein zusätzlich vereinbarter vierter Satz wurde gewonnen.

Zuletzt spielte Deutschland in der Volleyball Nations League gegen Frankreich. Das Spiel im Relive. 28.06.2026 | 131:17 min

Ziel ist Weiterentwicklung für deutsche Volleyballer

"Das Spiel hat uns gezeigt, wie groß der Abstand zu den absoluten Topteams ist, wenn sie ihr bestes Niveau erreichen. Trotzdem war es für uns sehr wertvoll, weil Spiele gegen solche Gegner unsere Entwicklung voranbringen", so Botti. Ob es also mit der Final-Premiere klappt oder nicht - das letzte Vorrunden-Wochenende wird die deutschen Volleyball-Männer in jedem Fall voranbringen.

Zwei personelle Veränderungen gibt es gegenüber der zweiten Turnierwoche. Für Ruben Schott (persönliche Gründe) und Filip John (gesundheitliche Probleme) rücken Außenangreifer Simon Kohn und Mittelblocker Anton Brehme ins Aufgebot. Letzterer war eine wichtige Stütze bei den Olympischen Spielen 2024, wo das deutsche Team im Viertelfinale unglücklich gegen den späteren Olympiasieger und Gastgeber Frankreich verloren hatte:

Mit vier Mittelblockern wollen wir vor allem Anton nach seiner längeren Pause helfen, wieder seinen Rhythmus zu finden. „ Volleyball-Bundestrainer Massimo Botti

Der neue Bundestrainer Massimo Botti führte sein Team zu Beginn seiner Amtszeit gegen Kanada zum 3:2-Sieg in der Nations League. 11.06.2026 | 0:25 min

EM als Saison-Höhepunkt

Das ist wichtig, schließlich ist die Nations League nur die Generalprobe für das große Highlight in diesem Jahr. Vom 9. bis 26. September steht die Europameisterschaft in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien an.

Die deutsche Mannschaft bestreitet ihre Vorrundenspiele in Rumänien und hat große Ziele - genau wie jetzt beim finalen Vorrundenturnier der Volleyball Nations League.

Spielplan für das letzte Vorrundenwochenende der VNL 15. Juli, 13:00 Uhr - Deutschland vs. Slowenien (ZDF-Livestream)

16. Juli, 16:30 Uhr - Iran vs. Deutschland (ZDF-Livestream)

18. Juli, 20:00 Uhr - Serbien vs. Deutschland (ZDF-Livestream)

19. Juli, 16:30 Uhr - Ukraine vs. Deutschland (ZDF-Livestream) Diese Spieler stehen im deutschen Nations-League-Kader Nummer // Name // Position

17 // Jan Zimmermann // Zuspiel

24 // Eric Burggräf // Zuspiel

2 // Leonard Graven // Libero

15 // Simon Kohn // Außenangriff

22 // Tobias Brand // Außenangriff

66 // Erik Röhrs // Außenangriff

16 // Tim Peter // Außenangriff

32 // Theo Mohwinkel // Außenangriff

5 // Moritz Reichert // Außenangriff

31 // Yann Böhme // Diagonalangriff

33 // Simon Torwie // Mittelblock

21 // Tobias Krick // Mittelblock

18 // Florian Krage-Brewitz // Mittelblock

12 // Anton Brehme // Mittelblock