Nations League: DVV-Frauen verabschieden sich mit Sieg

Diie deutschen Volleyballerinnen haben sich mit einem souveränen Sieg aus der Nations League verabschiedet. Zum Abschluss der Vorrunde siegten die DVV-Frauen gegen Bulgarien.

Die Volleyball-Nations-League der Frauen: Deutschland gegen Bulgarien relive: Kommentator: Dirk Berscheidt. 12.07.2026 | 104:53 min

Die deutschen Volleyballerinnen gewannen im serbischen Belgrad sein Abschlussspiel in der Vorrunde der Nations League klar mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:15) gegen den Tabellenletzten Bulgarien. Lena Kindermann war mit 18 Punkten beste Scorerin.

Blick voraus auf EM

Damit beendet die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) die Nationenliga mit einer Bilanz von fünf Siegen und sieben Niederlagen. Die Finalrunde der besten acht der insgesamt 18 Mannschaften hatte das DVV-Aufgebot vorzeitig verpasst: Bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Ligaphase hatte das Aus für die deutschen Volleyballerinnen festgestanden.

Aus dem Turnier kann sich das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli nach dem überzeugenden Auftritt gegen Bulgarien trotzdem mit einem guten Gefühl verabschieden. Es gilt, den Blick nach vorne zu richten: Der Saisonhöhepunkt folgt noch im Spätsommer. Vom 21. August bis 6. September findet in der Türkei, Tschechien, Aserbaidschan und Schweden die EM statt.

DVV-Männer kämpfen um Einzug in K.o.-Runde

Die deutschen Volleyball-Männer kämpfen noch um den Einzug in die K.o.-Runde der Nations League. Die Spiele der DVV-Auswahl gegen Slowenien, Iran, Serbien und Ukraine zeigt das ZDF ab Mittwoch im Livestream.

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Quelle: SID