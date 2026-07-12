Embolo-Schwalbe führt zu Platzverweis - Schweiz tobt wegen VAR

Nach einem vermeintlichen Foul sah Breel Embolos Gegenspieler Gelb - ehe sich der VAR einschaltete, um eine Schwalbe zu melden. Zum Zorn der Schweiz flog Embolo daraufhin vom Feld.

Fälschlicherweise hatte Breel Embolos Gegner eine Gelbe Karte gesehen. Eine VAR-Untersuchung belegte jedoch eine Schwalbe des Schweizers - der prompt mit Gelb-Rot vom Platz flog. Die Szene im Video. 12.07.2026 | 0:30 min

Den dritten Dusel-Sieg im dritten K.-o.-Spiel feierten Lionel Messi und Co. ausgelassen - und mit einer politisch und historisch aufgeladenen Spitze gegen den Halbfinal-Gegner. Als von der prächtigen Tribüne des Football-Tempels in Kansas City der Fan-Gesang "Wer nicht hüpft, ist ein Engländer" erklang, tanzten und sangen die argentinischen Spieler mit leuchtenden Augen mit.

Ehe es in das Halbfinale gegen die "ewigen Rivalen" geht, müssen Messi und seine Argentinier sich aber zunächst sammeln. Wieder mal kamen sie gegen die Schweiz nur mit einem blauen Auge davon: Zuvor brauchte es beim 3:2 gegen den Außenseiter Kap Verde in der Verlängerung ein Eigentor (111.), beim 3:2 gegen Ägypten fiel nach wilder Aufholjagd der Siegtreffer in der Nachspielzeit (90.+2).

Im 100. Spiel dieser WM - dem letzten Viertelfinale zwischen Argentinien und der Schweiz - geht es hart zur Sache. Wie schlägt sich der Titelverteidiger gegen die Eidgenossen? 12.07.2026 | 11:38 min

Gelb-Rot nach Schwalbe: Neue WM-Regel erstmals angewendet

Nun folgte im Viertelfinale ein weiterer glanzloser Sieg, der durch Gelb-Rot für den unglückseligen Breel Embolo nach einer Schwalbe mit VAR-Eingriff auch noch begünstigt wurde. "Wir mussten leiden", bekannte Trainer Lionel Scolari, und ja, "wir hatten Glück, denn einer ihrer Spieler hat einen Platzverweis kassiert".

Grundlage für den Platzverweis war die neue Regelung zur "Spielerverwechslung": Demnach darf der Videoassistent eingreifen, wenn der falsche Spieler eine Gelbe oder Rote Karte erhalten hat. Referee Joao Pinheiro hatte zunächst Argentiniens Leandro Paredes wegen angeblichen Foulspiels die Gelbe Karte gegeben. Die nahm er nach Ansicht der Videobilder zurück und gab sie stattdessen dem bereits gelb-verwarnten Embolo.

1986 trifft Maradona gegen England mit der "Hand Gottes" - ein nicht geahndeter Regelbruch, der ihn zum Symbol macht: zwischen Straßenjunge, Genie und Größenwahn. 30.10.2025 | 8:20 min

Schweiz tobt wegen VAR: "Eine Katastrophe!"

Die Entscheidung sorgt in der Schweiz für großen Unmut. "Er ist am Boden zerstört", sagte Trainer Murat Yakin über Embolo, und schimpfte:

Das ist eine Regel, die für mich mit Fußball nichts zu tun hat. Dass sie eingeführt wurde, ist absolut unnötig. Wir sind für einen Fehler des Schiedsrichters bestraft worden. „ Murat Yakin, Fußball-Nationaltrainer der Schweiz

"Das ist eine Entscheidung, die das Spiel killt", sagte der Schweizer Kapitän Granit Xhaka. "Ich weiß nicht, was er sonst noch tun kann, aber er sollte das Spiel einfach nicht zerstören." Auch Remo Freuler verstand nicht, dass der VAR in einer solchen Situation und in einem solchen Spiel eingreifen konnte. "Das ist ganz einfach eine Katastrophe."

Argentinischer Fußballer Rattín tot : Seinetwegen gibt es Rote und Gelbe Karten Seinetwegen gibt es die Rote Karte, nun ist der Argentinier Antonio Rattín gestorben. Ein Streit mit einem deutschen Schiedsrichter bei der WM 1966 machte ihn berühmt. mit Video 0:15

Torschütze Álvarez: Motivationsschub vor dem Halbfinale

Letztlich endete das Spiel aus Schweizer Perspektive mit 1:3, weil Julian Álvarez (110.) und Lautaro Martínez (120.+1) in Überzahl für Argentinien trafen. Auch wenn die "Albiceleste" dabei noch längst nicht weltmeisterlich spielte.

Wir müssen realistisch sein: Es gibt Dinge, die wir verbessern müssen. Aber was diese Mannschaft erreicht hat, ist historisch, auch wenn wir besser hätten spielen können. „ Argentinien-Trainer Lionel Scaloni

Tatsächlich, sagte Torschütze Alvarez, "ist so ein Sieg ein enormer Motivationsschub. Wir gewinnen zwar lieber auf andere Weise, aber das Wichtigste ist, dass wir uns weiterentwickeln."

Wenn Lionel Messi mal nicht trifft, sind die anderen Offensiv-Juwele Argentiniens zur Stelle. Julián Álvarez erzielt beim Sieg gegen die Schweiz ein Traumtor. 12.07.2026 | 0:19 min

Messi erstmals bei WM 2026 ohne Tor

Zur Weiterentwicklung wäre auch ein Lionel Messi in der Form der ersten fünf Spiele erforderlich. Ein Tor gelang ihm erstmals bei diesem Turnier nicht, bis auf ein paar gefährliche Aktionen in der Schlussphase blieb er gegen die Schweiz nahezu wirkungslos.

Egal, schrieb die Zeitung "La Nacion", "die Illusion fragt nicht danach, wer besser spielt: Argentinien findet immer einen Star, der das Team rettet und den WM-Traum am Leben erhält".

Die Kleinstadt Cutral Có hat Fußballstar Lionel Messi mit einer eigenen Statue in seiner Heimat Argentinien geehrt. Das 26 Meter hohe Monument wurde zu Beginn der laufenden WM eingeweiht. 22.06.2026 | 0:28 min

Argentinien vor legendärem WM-Duell gegen England

Das Halbfinale gegen England wird nun allerdings zu einer ultimativen Herausforderung. Die Argentinier wühlt noch immer der Falkland-Krieg auf, England das WM-Viertelfinale 1986, das durch die "Hand Gottes" von Diego Maradona verloren ging (1:2).

Nicht zufällig kommt das alles auch im neuen Fan-Song der Argentinier vor: "Für die Malvinas (Spitzname der Falklandinseln), für Diego und für Leos letzten (Titel). Wir gewannen den dritten mit Lionel, jetzt wollen wir wieder Champions werden."

Im dritten Viertelfinale der WM 2026 treffen die von Thomas Tuchel trainierten Engländer in Miami auf den Geheimfavoriten aus Norwegen. Wer setzt sich durch und steht im Halbfinale? 12.07.2026 | 12:36 min

Es versteht sich von selbst, dass die Argentinier nach dem Sieg gegen die Schweiz den Song so laut in ihrer Kabine grölten, dass er durch die Katakomben des Arrowhead dröhnte. So energisch, wie sie singen, müssten sie aber gegen England wohl auch mal wieder Fußball spielen.

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Quelle: SID, dpa