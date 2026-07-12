ZDF-Sommerinterview: Steinmeier lobt Reformen der Koalition

"Endlich ist etwas passiert", sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Im ZDF-Sommerinterview lobt er das Reformpaket der schwarz-roten Koalition.

Sehen Sie hier einen Auszug aus dem ZDF-Sommerinterview mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. 12.07.2026 | 2:01 min

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Reformpaket der schwarz-roten Koalition gelobt. Verglichen mit dem Fußball könne man sagen, die Koalition habe gerade die reine Defensive verlassen und sei "ins Vorwärtsspiel gekommen", sagt Steinmeier im ZDF-Sommerinterview.

Es könnte sein, dass wir gerade eine neue Phase in der Politik der Koalition erleben. Will sagen: Dass man die Selbstblockade innerhalb der Koalition aufgehoben hat. „ Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Er finde, dass die Bundesregierung ein ansehnliches Paket vorgelegt habe. "Endlich ist etwas passiert", so Steinmeier. Generell gelte: "Strukturreformen haben nicht in erster Linie zum Ziel, den Menschen mehr Geld in die Tasche zu geben, sondern zunächst mal das Ziel, Leistungssysteme zu stabilisieren."

Das Schloss Bellevue wird derzeit für etwa eine Milliarde Euro renoviert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verteidigt die hohen Kosten im ZDF-Sommerinterview. 12.07.2026 | 1:23 min

Steinmeier verteidigt hohe Kosten für Schloss Bellevue

In dem Interview, das das ZDF um 19:10 Uhr in voller Länge ausstrahlt, verteidigt Steinmeier die hohen Kosten, die sein Amtssitz verursacht. Das Schloss Bellevue wird derzeit für etwa eine Milliarde Euro renoviert. Auf die Frage, ob dieser Betrag angemessen ist, sagt Steinmeier:

Was soll ich dazu sagen? Das Schloss Bellevue ist 250 Jahre alt und renovierungsbedürftig. „ Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Unter anderem sei die Tragfähigkeit der Decken eingeschränkt. Das Schloss könne in dieser Form nicht länger als repräsentativer Sitz genutzt werden.

Es gebe keine Zusatzbauten, sondern einen Bau, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter säßen. Dieser sei 1996 unter unzulässigen Verhältnissen in Betrieb genommen worden. "Und das ist das kostentreibende Stück bei dem Gesamtvorhaben", nicht etwa das eigentliche Schloss.

Bundespräsident Steinmeier zieht in ein Übergangsquartier am Berliner Spreebogen ein. Das Schloss Bellevue zeigt Verschleißerscheinungen und soll nun von Grund auf saniert werden. 10.07.2026 | 1:07 min

Steinmeier: Mehr Distanz zu USA "geht kaum"

Im März hatte Steinmeier nach dem Angriff der USA auf Iran von einem Völkerrechtsbruch gesprochen. Damit hatte er auch die Regierung düpiert, die das Wort nicht gewählt hat. Muss sich Deutschland also mehr vom Amerika unter US-Präsident Donald Trump distanzieren?

Ich glaube mehr Distanz als im Augenblick geht kaum noch. „ Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Die Distanz sei aber nicht "von unserer Seite aus geschaffen" worden, sondern: "Wir leben im Augenblick in einer Situation des doppelten Epochenbruchs, den wir erlebt haben."

Frage an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im ZDF-Sommerinterview: Muss sich Deutschland mehr vom Amerika unter US-Präsident Donald Trump distanzieren? 12.07.2026 | 1:40 min

Es gebe ein "verändertes Werteverständnis der USA, das Distanz in das transatlantische Verhältnis gebracht hat, das ist doch gar nicht wegzureden, das spüren die Leute doch." Deshalb brauche es einen pragmatischen Umgang mit den USA.

Deswegen ist meine dringende Empfehlung: Wir sollten uns diesem neuen Zeitgeist der Rücksichtslosigkeit nicht anschließen. „ Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Die Termine der ZDF-Sommerinterviews 2026

Frank-Walter Steinmeier, 12. Juli Die ZDF-Sommerinterviews starten am 12. Juli. Zu Gast bei ZDF-Moderatorin Diana Zimmermann ist um 19:10 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Quelle: ZDF/Thomas Kierok