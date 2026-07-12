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Politik

ZDF-Sommerinterview: Steinmeier lobt Reformen der Koalition

Exklusiv

ZDF-Sommerinterview:Bundespräsident Steinmeier lobt Reformpaket der Koalition

Dominik Rzepka

von Dominik Rzepka

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"Endlich ist etwas passiert", sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Im ZDF-Sommerinterview lobt er das Reformpaket der schwarz-roten Koalition.

Frank-Walter Steinmeier

Sehen Sie hier einen Auszug aus dem ZDF-Sommerinterview mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

12.07.2026 | 2:01 min

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Reformpaket der schwarz-roten Koalition gelobt. Verglichen mit dem Fußball könne man sagen, die Koalition habe gerade die reine Defensive verlassen und sei "ins Vorwärtsspiel gekommen", sagt Steinmeier im ZDF-Sommerinterview.

Es könnte sein, dass wir gerade eine neue Phase in der Politik der Koalition erleben. Will sagen: Dass man die Selbstblockade innerhalb der Koalition aufgehoben hat.

Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Er finde, dass die Bundesregierung ein ansehnliches Paket vorgelegt habe. "Endlich ist etwas passiert", so Steinmeier. Generell gelte: "Strukturreformen haben nicht in erster Linie zum Ziel, den Menschen mehr Geld in die Tasche zu geben, sondern zunächst mal das Ziel, Leistungssysteme zu stabilisieren."

Frank-Walter Steinmeier

Das Schloss Bellevue wird derzeit für etwa eine Milliarde Euro renoviert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verteidigt die hohen Kosten im ZDF-Sommerinterview.

12.07.2026 | 1:23 min

Steinmeier verteidigt hohe Kosten für Schloss Bellevue

In dem Interview, das das ZDF um 19:10 Uhr in voller Länge ausstrahlt, verteidigt Steinmeier die hohen Kosten, die sein Amtssitz verursacht. Das Schloss Bellevue wird derzeit für etwa eine Milliarde Euro renoviert. Auf die Frage, ob dieser Betrag angemessen ist, sagt Steinmeier:

Was soll ich dazu sagen? Das Schloss Bellevue ist 250 Jahre alt und renovierungsbedürftig.

Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Unter anderem sei die Tragfähigkeit der Decken eingeschränkt. Das Schloss könne in dieser Form nicht länger als repräsentativer Sitz genutzt werden.

Es gebe keine Zusatzbauten, sondern einen Bau, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter säßen. Dieser sei 1996 unter unzulässigen Verhältnissen in Betrieb genommen worden. "Und das ist das kostentreibende Stück bei dem Gesamtvorhaben", nicht etwa das eigentliche Schloss.

Berlin, Deutschland, 10.07.2026: Spreebogen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt Amtsgeschaefte am Spreebogen auf: Erster Tag in seinem neuen Amtszimmer, Arbeit am Schreibtisch.

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10.07.2026 | 1:07 min

Steinmeier: Mehr Distanz zu USA "geht kaum"

Im März hatte Steinmeier nach dem Angriff der USA auf Iran von einem Völkerrechtsbruch gesprochen. Damit hatte er auch die Regierung düpiert, die das Wort nicht gewählt hat. Muss sich Deutschland also mehr vom Amerika unter US-Präsident Donald Trump distanzieren?

Ich glaube mehr Distanz als im Augenblick geht kaum noch.

Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Die Distanz sei aber nicht "von unserer Seite aus geschaffen" worden, sondern: "Wir leben im Augenblick in einer Situation des doppelten Epochenbruchs, den wir erlebt haben."

World leaders meet in Ankara for the NATO Summit

Frage an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im ZDF-Sommerinterview: Muss sich Deutschland mehr vom Amerika unter US-Präsident Donald Trump distanzieren?

12.07.2026 | 1:40 min

Es gebe ein "verändertes Werteverständnis der USA, das Distanz in das transatlantische Verhältnis gebracht hat, das ist doch gar nicht wegzureden, das spüren die Leute doch." Deshalb brauche es einen pragmatischen Umgang mit den USA.

Deswegen ist meine dringende Empfehlung: Wir sollten uns diesem neuen Zeitgeist der Rücksichtslosigkeit nicht anschließen.

Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Die Termine der ZDF-Sommerinterviews 2026

 

Frank-Walter Steinmeier, Diana Zimmermann "Berlin direkt" - Sommerinterview
"Berlin direkt - Sommerinterview - Sendung vom 31.08.2025": Friedrich Merz während des Interviews mit Diana Zimmermann.
CSU-Vorsitzender Markus Söder spricht im ZDF-Sommerinterview für «Berlin direkt» mit dem Moderator Wulf Schmiese.
Bundesministerin für Arbeit und Soziales (SPD) bei Ihrer Rede, aufgenommen am 18.02.2026
Chef der Linken, Luigi Pantisano, am 21.06.2026 bei dem Bundesparteitag der Linkspartei in Potsdam.
Felix Banaszak
07.07.2024, Sachsen, Naundorf: Alice Weidel, Bundesvorsitzende der AfD, spricht beim ZDF-Sommerinterview in «Berlin direkt» in einem Wald am sogenannten "Geographischen Mittelpunkt Sachsens" mit Moderatorin Shakuntala Banerjee (nicht im Bild).

Frank-Walter Steinmeier, 12. Juli

Die ZDF-Sommerinterviews starten am 12. Juli. Zu Gast bei ZDF-Moderatorin Diana Zimmermann ist um 19:10 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Quelle: ZDF/Thomas Kierok
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 12.07.2026 um 12:45 Uhr in dem Beitrag "Steinmeier lobt Reformpaket der Koalition".
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