Bellingham-Doppelpack bringt England ins WM-Halbfinale

England hat zum dritten Mal in Folge das WM-Halbfinale erreicht. Dank eines Doppelpacks von Bellingham setzten sich die Engländer gegen Norwegen durch.

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Jude Bellingham hat England erneut mit einem Doppelpack den Einzug in die nächste Runde beschert. Wie schon im Achtelfinale gegen Mexiko traf der Spieler von Real Madrid gegen Norwegen zweifach.

Mit seinen Treffern fünf und sechs im laufenden Turnier sorgte er dafür, dass die Engländer zum dritten Mal in Folge das WM-Halbfinale erreichen.

Anfangsphase von Abwarten geprägt

Von Beginn an überließ Norwegen den Engländern weitgehend den Ball und konzentrierte sich auf das Verteidigen. England übernahm die Spielkontrolle, ohne diese in gefährliche Offensivaktionen umzumünzen.

Den ersten gefährlichen Torabschluss gab es erst kurz vor der Trinkpause: In der 23. Minute flankte Noni Madueke an den Fünfmeterraum. Diese Hereingabe konnte Nico O'Reilly jedoch nicht verwerten, da ihm der Ball bei der Annahme versprang.

Schjelderup bringt Norwegen in Führung

Kurz danach patzte John Stones und verlor den Ball im eigenen Sechzehner. Jordan Pickford kam allerdings vor dem heranrauschenden Erling Haaland an den Ball (33.). Zwei Minuten später hatte Haaland nach einer Flanke von Julian Ryerson per Kopf seine erste Torchance. Pickford hielt den Ball aber fest (35.).

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Den Führungstreffer für Norwegen erzielte Andreas Schjelderup mit einem sehenswerten Tor. Vom Strafraumeck aus schloss der Offensivspieler von Benfica Lissabon mit links ab, der Ball flog an den rechten Innenpfosten und von dort aus ins Netz (36.). Harry Kane monierte ein Foulspiel im Vorfeld des Treffers, die Balleroberung von Berg war allerdings sauber.

Bellingham gleicht aus

Die zuvor ausgelassenen Halbchancen der Norweger bestraften die Engländer postwendend: Statt der 2:0-Führung für Norwegen erzielten die "Three Lions" vor der Pause den Ausgleichstreffer.

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Anthony Gordon spielte den Ball von der linken Seite aus ins Zentrum. Das Zuspiel verwertete Jude Bellingham durch eine gute Mitnahme, dann schloss der Spieler von Real Madrid aus spitzem Winkel ab und erzielte den Ausgleichstreffer (45.+2).

Der Treffer von Bellingham war nicht unumstritten, da der Abschlag von Örjan Nyland im Vorfeld das Seil einer TV-Kamera berührt haben soll, was die Flugbahn des Balles verändert haben könnte.

Viele Gelegenheiten für Norwegen

Die zweite Hälfte begann mit mehr Fahrt als Durchgang eins. In der 52. Minute rutschte Sörloth eine Flanke so ab, dass sie zur Prüfung für Pickford wurde. Der konnte zur Ecke klären. Kurz danach köpfte Haaland nach einer Halbfeldflanke von Ryerson auf das Tor, der Torwart vom FC Everton parierte erneut (53.).

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Der Treffer von Torbjörn Heggem nach einer Ecke wurde vom VAR einkassiert (55.). Vor der Ecke hatte Haaland Anderson gefoult, wie Schiedsrichter Clement Turpin nach Ansicht der Bilder verkündete.

Auch danach blieben die Norweger aktiv. Rund zwanzig Minuten dauerte es bis zur nächsten Gelegenheit für die Mannschaft von Solbakken. Einen Eckball von Berg verlängerte Aursnes auf Heggem. Der Kopfball des Innenverteidigers aus kurzer Distanz landete aber an der Latte (76.).

England zweimal gefährlich

In der Schlussphase dribbelte Bukayo Saka die norwegische Abwehr aus und spielte den Ball von der Grundlinie in den Fünfmeterraum. Dort konnte Aursnes vor dem einschussbereiten Eberechi Eze klären (87.).

Wenig später hätte Nyland den Engländern beinahe unfreiwillig den Führungstreffer beschert. Der Torwart wartete lange, bis er den Ball wegschlug. Djed Spence blockte die Kugel allerdings über das Tor (90.+1).

Bellingham schießt England ins Halbfinale

Zu Beginn der Verlängerung hatte Kane per Kopf nach einer Flanke die Chance auf das 2:1, Nyland kratzte den Ball aber aus dem rechten oberen Toreck (93.). Kurz darauf wurde der norwegische Torwart dann zur tragischen Figur. Einen unplatzierten Distanzschuss von Morgan Rogers ließ er nach vorne prallen, dort staubte Bellingham ab und erzielte den Siegtreffer für England (93.).

Damit schnürte der Ex-Dortmunder wie schon im Achtelfinale gegen Mexiko ein Doppelpack und hat nun sechs Tore bei dieser WM auf dem Konto. Der Fehler von Nyland erinnerte hingegen an den Patzer des belgischen Torwarts Senne Lammens am Vortag gegen Spanien. England steht nun nach 2018 und 2022 zum dritten Mal in Folge im WM-Halbfinale.

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