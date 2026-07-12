Fußball-WM: Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

England zieht dank Bellinghams Doppelpack ins dritte WM-Halbfinale in Folge ein. Argentinien tut sich gegen die Schweiz trotz Überzahl schwer - doch dann kommt Julian Alvarez.

Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

lange erfrischte das norwegische Ruderboot die WM, doch im WM-Viertelfinale kommt es an der englischen Küste ins Straucheln. Die Briten gewinnen das Spiel dank eines Doppelpacks von Jude Bellingham und ziehen damit in ihr drittes WM-Halbfinale in Folge ein.

Dort treffen sie auf Argentinien. Nach einem dramatischen Spiel gegen die Schweiz setzt sich der Titelverteidiger doch noch durch. Dafür brauchen sie trotz Überzahl die Verlängerung - ehe Julian Alvarez die Albiceleste per Traumtor erlöst und Lautaro Martinez den Schlusspunkt zum 3:1 setzt.

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Das ist in der Nacht passiert

England hat zum dritten Mal in Folge das WM-Halbfinale erreicht. Dank eines Doppelpacks von Bellingham setzten sich die Engländer gegen Norwegen durch.

Im dritten Viertelfinale der WM 2026 treffen die von Thomas Tuchel trainierten Engländer in Miami auf den Geheimfavorit aus Norwegen. Wer setzt sich durch und steht im Halbfinale? 12.07.2026 | 12:36 min

Argentinien durfte auch ohne einen weiteren Geniestreich seines Superstars Lionel Messi jubeln. Der Titelverteidiger setzte sich gegen die Schweiz durch, obwohl Kapitän Messi nach neun WM-Spielen in Serie mit mindestens einem eigenen Treffer erstmals ohne Tor blieb. Dafür traf Julian Alvarez traumhaft.

Im 100. Spiel dieser WM - dem letzten Viertelfinale zwischen Argentinien und der Schweiz - geht es hart zur Sache. Wie schlägt sich der Titelverteidiger gegen die Eidgenossen? 12.07.2026 | 11:38 min

Schlagzeilen des Tages

Warten auf die Halbfinals

Am Montag rollt der Ball nicht. Nach dem Ende des Viertelfinals müssen sich die Fans bis Dienstag gedulden. Dann geht es mit dem ersten Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien weiter. Am Mittwoch folgt die zweite Partie zwischen England und Argentinien.

Unsere Analyse

Die Spanier blicken dem Halbfinale gegen Frankreich nach Merinos erneutem Last-Minute-Treffer hoffnungsvoll entgegen. Das liegt auch daran, dass ihr spätes Glück kein Zufall ist. Unser Autor Maik Rosner hat das für sie analysiert:

Der Hingucker

Jude Bellinghams Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte für Gesprächsstoff: Der Ball zuvor soll das Seil einer TV-Kamera berührt haben:

Jude Bellinghams Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte für Gesprächsstoff: Der Ball zuvor soll das Seil einer TV-Kamera berührt haben. 12.07.2026 | 0:23 min

Zitat des Tages

It's coming home. „ ZDF-Experte Christoph Kramer wagt eine erste Prognose auf den WM-Titel

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ZDFsportstudio-Redaktion