Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger VF 3 gegen Sieger VF 4
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Spannung bei der WM 2026: Sieger VF 3 spielt gegen Sieger VF 4 in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 15.07.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mi, 15.07., 21:00 Uhr
Atlanta
Sieger VF 3
SV3
-:-
Sieger VF 4
SV4
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Sieger VF 3
- 0
- Siege Sieger VF 4
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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