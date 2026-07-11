DFB und Klopp: Wohl erste Verhandlungsrunde in New York

In die Verhandlungen zwischen dem DFB und ihrem Wunschkandidaten Jürgen Klopp scheint Bewegung zu kommen. In New York kam es laut "Bild" zu einem ersten mehrstündigen Treffen.

Jürgen Klopp ist der Wunschkandidat des DFB für den Bundestrainer-Job. Quelle: AP

Erste Verhandlungsrunde mit Jürgen Klopp: DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Bundesliga-Chef Hans-Joachim Watzke haben sich laut "Bild" am Freitag mit ihrem erklärten Wunschkandidaten für den Bundestrainer-Posten in den USA getroffen, um Details einer Einigung zu besprechen.

Klopp habe sich mit Neuendorf und dessen Stellvertreter Watzke in einem Hotel am John-F.-Kennedy-Airport getroffen, hieß es. Die Zusammenkunft soll dem Bericht zufolge über vier Stunden gedauert haben.

Jede Menge Gesprächsthemen

Seit dem deutschen WM-Aus ist schon so viel an Bedingungen und Forderungen durchgesickert, dass manches bereits als Fakt gegeben erscheint. Klopp soll unter anderem einen Vertrag bis zur WM 2030 bekommen und ein Millionengehalt, das knapp höher als jenes von Vorgänger Nagelsmann sein soll.

Die noch notwendigen Verhandlungen mit Red-Bull-Konzern über eine Auflösung des noch bis 2029 datierten Vertrags von Klopp als Head of Gobal Soccer sollen kommende Woche folgen. Hierzu soll es weitere Verhandlungen in New York mit Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff geben. Stimmen die kolportierten Details, gibt Klopp seinen Job beim Getränkekonzern auf, bleibt aber Markenrepräsentant.

Strukturelles und Klopps Werbeverträge mit Unternehmen, die in Konkurrenz zu DFB-Partnern stehen, könnten noch im Wege stehen. In einem längeren Telefonat habe sich allerdings "schnell herauskristallisiert, dass das am Ende auch funktionieren kann und wird", berichtete zuletzt DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

Jürgen Klopp soll auf Julian Nagelsmann als Bundestrainer folgen. Im exklusiven ZDF-Interview spricht DFB-Vize Watzke über den Stand der Verhandlungen. 06.07.2026 | 17:52 min

Erste Länderspiele im September

Auch DFB-Vize Watzke gab sich optimistisch: "Wir wollen unseren Masterplan A versuchen durchzusetzen", sagt Watzke jüngst im exklusiven ZDF-Interview zur Personalie Klopp.

Klopp hat seine Bereitschaft für ein Engagement beim DFB klar signalisiert. Die ersten Länderspiele der DFB-Elf stehen im September und Oktober an. Watzke hatte im ZDF-Interview am 6. Juli ein Zeitrahmen von vier Wochen avisiert, um die Bundestrainer-Personalie Klopp klar zu machen: "Längstens. Das sollten wir hinkriegen."

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

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Quelle: SID, dpa