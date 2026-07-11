Spanien und Merino: Meister der späten Tore

Die Spanier blicken dem Halbfinale gegen Frankreich nach Merinos erneutem Last-Minute-Treffer hoffnungsvoll entgegen. Das liegt auch daran, dass ihr spätes Glück kein Zufall ist.

Spanien hat Belgien im WM-Viertelfinale besiegt. Mit einem 2:1 konnte der Favorit das Spiel für sich bestimmen. Für den Finaleinzug müssen die Spanier noch an Frankreich vorbei. 11.07.2026 | 0:57 min

Hinterher konnte man den Eindruck gewinnen, in eine Zeitschleife geraten zu sein. Wie in einem Loop wirkten die Bilder der jubelnden Spanier ja beinahe, ganz so, als sehe das Publikum noch einmal, was es kürzlich bereits betrachtet hatte.

Das galt auch für jene Szenen, in denen die Kollegen zu Mikel Merino liefen, um ihm wieder einmal zu danken. Auch die Freude des Mittelfeldspielers kam vertraut daher. Wie so vieles andere, was das WM-Viertelfinale gegen Belgien in Los Angeles am Freitag hervorgebracht hatte.

Merinos 1:0-Siegtor gegen Portugal

Der Eindruck, ein Déjà-vu erlebt zu haben, drängte sich auch wegen der zeitlichen Nähe zum Achtelfinale der Spanier gegen Portugal am vergangenen Montag auf. Dabei hatte Merino kurz nach seiner Einwechslung in der ersten Minute der Nachspielzeit den 1:0-Siegtreffer erzielt. Nun entschied er auch die Partie gegen Belgien, indem er kurz nach seiner Einwechslung in der vorletzten Minute zum 2:1-Sieg traf.

Es sei "schwer mit Worten zu erklären", was passiert sei, sagte Merino später. Weil seine Familie nun im Stadion gewesen sei, "musste ich es wiederholen, damit sie es diesmal live miterleben", scherzte der 30-Jährige. Die Zeitung Mundo Deportivo bezeichnete ihn gar als "Heiligen", der Spaniens Glück ermöglicht habe.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft gewinnt Spanien gegen Portugal mit 1:0. In der Nachspielzeit trifft Mikel Merino und befördert den Europameister ins Viertelfinale. 07.07.2026 | 2:14 min

De la Fuente: "Kein Zufall"

Vor dem Halbfinale am Dienstag gegen Frankreich spricht viel dafür, dass Merinos Last-Minute-Treffer Methode haben. Trainer Luis de la Fuente ging zwar nicht so weit zu behaupten, das jeweils genau so geplant zu haben. Zugleich machte er aber deutlich, nicht überrascht zu sein.

"Das ist kein Zufall. Wir arbeiten darauf hin", sagte der 65-Jährige und verwies auf Merinos herausragende Qualitäten und seine Bereitschaft, diese einzusetzen, wann immer er gebraucht werde. Der Mittelfeldspieler des FC Arsenal könne auf der Sechs, der Acht und der Zehn spielen, aber auch auf der Neun - und zwar jeweils exzellent, referierte de la Fuente. "Er ist ein kompletter Spieler, er kann alle Register ziehen."

Merino köpfte DFB-Team bei EM 2024 raus

Zugleich verstehe Merino wie jeder andere im Kader, dass eine Rolle als Einwechselspieler "nicht mangelnder Respekt vor ihren Fähigkeiten" sei. De la Fuente bemühte sein Lieblingsthema, die Bedeutung der Gemeinschaft, er sagte:

Das Wichtigste ist die Gruppe, das Team. Jeder leistet seinen Beitrag. „ Luis de la Fuente, Spaniens Trainer

Merinos Beiträge in seinen Kurzeinsätzen sind gerade Gold wert. Sogar die deutsche Nationalmannschaft hatte mit diesem Phänomen schon Bekanntschaft gemacht, als Merino im Viertelfinale der EM 2024 in der letzten Minute der Verlängerung per Kopfball zum 2:1-Sieg getroffen hatte.

Im WM-Viertelfinale trifft Titelkandidat Spanien auf Belgien, das nach dem Sieg über die USA auf einer Euphoriewelle schwimmt. ZDF-Reporterin Amelie Stiefvatter aus Los Angeles. 10.07.2026 | 2:14 min

Gegen Frankreich "Finale vor dem Finale"

Inzwischen sind die Spanier dank Merino zu Meistern der späten Tore geworden. Ob sie auch die Weltmeister der späten Tore werden, ist vor dem Halbfinale gegen die bisher besonders eindrucksvoll auftretenden Franzosen eine andere Frage.

Zwei Siege fehlen den Spaniern noch für ihren zweiten WM-Titel nach 2010, und selbstredend wäre es ihnen ziemlich egal, wann die Tore zum Titelgewinn fallen. Das Ziel aber ist eindeutig. "Wir sind noch nicht fertig", sagte de la Fuente und bezeichnete die Partie gegen Frankreich in Arlington bei Dallas als "Finale vor dem Finale", also als vorgezogenes Endspiel.

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Yamal: "Wir haben keine Angst"

Für das Vorhaben, nach dem EM-Titel vor zwei Jahren nun auch den WM-Titel zu gewinnen, können die späten Tore nur zuträglich sein. Mit jedem weiteren Last-Minute-Sieg wächst der Glaube, jederzeit Widerstände überwinden zu können. Zugleich wird die Bedeutung der Ergänzungsspieler enorm aufgewertet. Wie weit das noch trägt?

Bei Lamine Yamal ist das Selbstvertrauen schon sehr ausgeprägt. Für ihn seien Spanien und Frankreich "die beiden besten Nationalmannschaften dieser WM. Aber wir haben überhaupt keine Angst", sagte der 19 Jahre alte Offensivspieler des FC Barcelona.

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