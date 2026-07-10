Nations League: DVV-Frauen verpassen Viertelfinale

Im Vorjahr schaffte es das Team ins Viertelfinale, jetzt ist für die DVV-Frauen in der Nations League früh Schluss. Was die nächsten Aufgaben sind.

Deutschlands Volleyballerinnen ohne Chance gegen die Niederlande. Im Bild: Emilia Weske Quelle: Imago

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga das Viertelfinale verpasst. Gegen die Niederlande verlor das Team von Trainer Giulio Bregoli im serbischen Belgrad 0:3 (23:25, 23:25, 23:25) und hat somit keine Chance mehr, in die Runde der letzten Acht zu kommen.

Im Vorjahr hatten die DVV-Frauen noch das Viertelfinale der Nations League erreicht. Beste Punktesammlerin war die 19-jährige Leana Grozer (16).

Die Volleyball-Nations-League der Frauen: Deutschland spielt in Ankara gegen die Niederlande. Kommentator: Dirk Berscheidt. 10.07.2026 | 110:40 min

Noch zwei Partien für die DVV-Frauen

Für die deutsche Auswahl stehen noch zwei Partien in der Gruppenphase an - am Samstag gegen die Gastgeberinnen aus Serbien und am Sonntag gegen Bulgarien.

In der Volleyball-Nations-League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet. Das wichtigste Turnier des Jahres ist aber die Europameisterschaft ab dem 21. August.

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Quelle: dpa, SID