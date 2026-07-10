Nations League: DVV-Frauen verpassen Viertelfinale

Nations League:Deutschlands Volleyballerinnen verpassen Viertelfinale
Im Vorjahr schaffte es das Team ins Viertelfinale, jetzt ist für die DVV-Frauen in der Nations League früh Schluss. Was die nächsten Aufgaben sind.
Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga das Viertelfinale verpasst. Gegen die Niederlande verlor das Team von Trainer Giulio Bregoli im serbischen Belgrad 0:3 (23:25, 23:25, 23:25) und hat somit keine Chance mehr, in die Runde der letzten Acht zu kommen.
Im Vorjahr hatten die DVV-Frauen noch das Viertelfinale der Nations League erreicht. Beste Punktesammlerin war die 19-jährige Leana Grozer (16).
Noch zwei Partien für die DVV-Frauen
Für die deutsche Auswahl stehen noch zwei Partien in der Gruppenphase an - am Samstag gegen die Gastgeberinnen aus Serbien und am Sonntag gegen Bulgarien.
In der Volleyball-Nations-League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet. Das wichtigste Turnier des Jahres ist aber die Europameisterschaft ab dem 21. August.
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