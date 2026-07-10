Zverev spielt sich souverän in sein erstes Wimbledon-Finale

Alexander Zverev steht erstmals im Finale von Wimbledon. Die deutsche Nummer wurde im Halbfinale gegen den britischen Wildcard-Starter Arthur Fery seiner Favoritenrolle gerecht.

Tennisspieler Alexander Zverev wurde gegen Fery seiner Favoritenrolle gerecht. Quelle: AP

Tennisprofi Alexander Zverev steht nach einer überzeugenden Leistung erstmals im Finale von Wimbledon. Der Weltrangliste-Dritte wurde im Halbfinale gegen den Briten Arthur Fery seiner Favoritenrolle gerecht und siegte mit 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Nur fünf Wochen nach seinem Titelgewinn bei den French Open greift Zverev mit dem Finaleinzug nun in Wimbledon nach dem zweiten Grand-Slam-Triumph seiner Karriere.

Ich bin unglaublich glücklich und stolz. Mit diesem Grand Slam hatte ich immer am meisten zu kämpfen. Ich habe aber noch ein Match vor mir. „ Alexander Zverev

Nur der erste Satz war knapp

Zverevs Halbfinal-Gegner Fery war beim Rasenklassiker mit einer Wildcard ins Turnier gestartet und bis in die Vorschlussrunde vorgedrungen. Unweit des All England Clubs aufgewachsen und in Wimbledon zur Schule gegangen, konnte Fery während des Turniers zu Hause übernachten. Als erster Wildcard-Teilnehmer seit einem Vierteljahrhundert stand er im Halbfinale.

Mit einem Großteil des Publikums im Rücken konnte der 23-jährige Brite gegen den Weltranglisten-Dritten im ersten Satz mithalten, auf Break Zverev schaffte er das Rebreak, der Centre Court bebte. Die Entscheidung fiel im Satz-Tiebreak, den Zverev glatt gewann.

Im zweiten Durchgang zog der Deutsche dann mit einem frühen Doppelbreak davon. Auch im dritten Satz ließ der Favorit nichts anbrennen.

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In Wimbledon ist Zverev der erste deutsche Spieler im Männer-Einzel seit Boris Becker vor 31 Jahren, der in das Endspiel einzog. Der letzte deutsche Sieger beim Rasenklassiker war Michael Stich 1991. Bei den Frauen hatte Angelique Kerber 2018 triumphiert.

Zweites Grand-Slam-Finale für Zverev in Folge

Nach seinem erstmaligen Grand-Slam-Triumph bei den French Open vor einem Monat greift Zverev damit nach seinem zweiten Titelgewinn bei einem Grand-Slam-Turnier. Im Finale am Sonntag trifft der Deutsche auf den Weltranglisten-Ersten und Titelvereidiger Jannik Sinner oder den 24-fachen-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic.

"Es wird nicht einfach", sagte Zverev angesicht der anstehenden Herausforderung, egal wie der Finalgegner heißen wird: "Aber ich muss mir vertrauen und daran glauben, dass ich gewinnen kann.

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Quelle: ZDF, SID