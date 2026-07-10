Sarah Straube zieht als eine der weltbesten Zuspielerinnen die Fäden bei den deutschen Volleyballerinnen. Ihre Rückkehr in die deutsche Bundesliga sorgt für Aufsehen.

Eine der besten Zuspielerinnen der Welt: Deutschlands Sarah Straube. Quelle: imago

Am Donnerstag konnte Zuspielerin Sarah Straube mit ihren Teamkolleginnen in Belgrad etwas ausspannen. Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Tschechien beim finalen Vorrundenturnier der Volleyball Nations League stand an diesem Tag kein Spiel auf dem Programm.

Das Motto hieß Kraft schöpfen vor den finalen drei Spielen gegen die Niederlande (Freitag, 20 Uhr), Serbien (Samstag, 20 Uhr) und Bulgarien (Sonntag, 16:30 Uhr), die allesamt im ZDF-Livestream übertragen werden.

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Straube: Statistik sieht sie als viertbeste Zuspielerin der Welt

Großes Ziel des jungen deutschen Teams ist der Sprung ins Finale in der Topliga der weltbesten Volleyball-Teams in Macau (22. bis 26. Juli). Und ob das gelingt, hängt auch viel von Sarah Straube ab.

Sie zieht als Zuspielerin die Fäden im Angriff und ist somit das Herz der deutschen Mannschaft. Auf der so wichtigen Position kann die 24-Jährige mit den weltbesten Spielmacherinnen mithalten: In der Zuspielerinnen-Statistik der Nations League liegt sie auf einem starken vierten Platz.

Qualifikation für Olympia steht über allem

Als sie mit dieser Zahl konfrontiert wird, reagiert Sarah Straube überrascht. "Ich schaue da nicht drauf. Im Fokus steht die Leistung des gesamten Teams. Es ist am wichtigsten, dass wir uns bis zum großen Ziel Olympia 2028 individuell und im Team immer weiter entwickeln", sagt sie im ZDF-Interview.

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Die Qualifikation für die Sommerspiele in zwei Jahren in Los Angeles steht für Straube und Co über allem - schließlich waren Deutschlands Frauen zuletzt vor 22 Jahren beim Mega-Highlight dabei. Für dieses Projekt hat sich die junge und hochtalentierte deutsche Mannschaft schon im Vorjahr beim Amtsantritt von Bundestrainer Giulio Bregoli eingeschworen.

Rückkehr in Bundesliga überrascht

"Er ist ein sehr, sehr guter Coach, der gerade mir als Zuspielerin neue Perspektiven eröffnet", berichtet Straube: "Er hat extrem viel Ahnung und Energie. Ich weiß nicht, ob er irgendwann mal schläft."

Sie lacht bei diesen Worten und es wird deutlich, dass die Chemie im deutschen Team stimmt. Der Zuspielerin hat auch gefallen, dass Bregoli ihre überraschende Rückkehr in deutsche Bundesliga akzeptiert hat. Sarah Straube wird nämlich in der kommenden Saison wieder für den Dresdner SC spielen.

Straube fühlte sich nicht komplett wohl

Ein überraschender Schritt, schließlich zauberte Straube in der vergangenen Spielzeit für Omag-MT San Giovanni Marignano in Italien. Die Liga dort gilt als die weltbeste - sportlich wie finanziell.

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Aber so sehr sie die sportliche Herausforderung auch dort genossen hat, Sarah Straube fühlte sich einfach nicht komplett wohl bei ihrem ersten Auslands-Engagement. Der Trainer sprach kein Wort Englisch, also musste der Google-Übersetzer helfen. Auch mit dem Wohnort wurde Straube nicht richtig glücklich - in den warmen Monaten war er voll mit Touristen, im Winter leer.

"Spiele nicht wegen Geld Volleyball"

"Das soziale Umfeld war einfach nicht da", erzählt sie. Also entschloss die gebürtige Suhlerin zum Topverein nach Dresden zurückzukehren, wo sie schon mehrere Jahre zuvor gespielt hatte. Dafür schlug sie sogar finanziell deutlich attraktivere Angebote aus.

27.05.2026 | 0:25 min

"Ich habe noch nie wegen Geld Volleyball gespielt. Ich bin zurückgegangen, weil ich Verein, Trainer und die Stadt extrem cool finde und Champions League spielen kann", erzählt Straube. Dass ihr Freund in Dresden wohnt, hat bei der Entscheidung sicher auch ein bisschen mitgeholfen.

Straube hört auf ihr Herz

Bei ihren Teamkolleginnen in der deutschen Nationalmannschaft fand sie für den konsequenten Schritt Verständnis. "Wir sind ein sehr harmonisches Team. Sie wissen alle, dass ich mich mental wohlfühlen muss", berichtet Straube. Sie hofft, dass sie sich auch in der kommenden Spielzeit individuell weiterentwickeln kann, auch wenn sie nicht mehr in der besten Liga der Welt spielt.

Was nach diesem einem Jahr kommt und ob sie vielleicht wieder nach Italien zurückkehrt, weiß Sarah Straube noch nicht: "Ich plane nicht so gern langfristig." Das Herz der deutschen Volleyballerinnen hört lieber auf ihr Herz.

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