Fußball-WM: Mbappé und Dembele führen Frankreich ins Halbfinale

Frankreich spaziert weiter durch die WM. Gegen Marokko hatte der Turnier-Favorit beim 2:0 im Viertelfinale keine Mühe. Für die Entscheidung sorgten - mal wieder - die Superstars.

Beim Duell Topfavorit gegen Geheimfavorit setzten sich die Franzosen durch. 10.07.2026 | 7:03 min

Es lief am Donnerstag die dritte Minute der Nachspielzeit im Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko - und Didier Deschamps war außer sich. Der Nationaltrainer der Équipe Tricolore stand im WM-Stadion von Foxborough an der äußersten Ecke seiner Coaching Zone und somit so nah am Spielfeld, wie es ihm erlaubt war.

Er brüllte auf den Rasen und untermauerte seine Anweisungen mit einigen fuchtelnden Fingerbewegungen. Wer nicht wusste, dass Frankreich zu diesem Zeitpunkt völlig verdient 2:0 führte, hätte denken können, dass Deschamps’ Team hier kurz vor dem Turnier-Aus steht.

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"Eine Bestätigung unserer Arbeit"

Dabei ist Frankreich nun zum dritten Mal nacheinander in einem WM-Halbfinale. "Wir sind sehr stolz darauf. Dies erreicht zu haben, ist eine Bestätigung unserer Arbeit", betonte Deschamps.

Mit ihm ist Frankreich 2018 in Russland Weltmeister geworden. Mit ihm hatte Frankreich vor vier Jahren die Titelverteidigung in Katar nur knapp durch eine Niederlage im Finale nach Elfmeterschießen gegen Argentinien verpasst. Und mit ihm will Frankreich nun erneut ins Endspiel.

Wir sind auf einer Mission. Eine Mission für unsere Großeltern, Eltern und Kinder. All diejenigen, die unsere Nationalmannschaft so lieben und sie siegen sehen wollen. „ Didier Deschamps, Frankreichs Nationaltrainer

Auf dem Weg ins angestrebte Endspiel am 19. Juli hatte Frankreich im Sechzehntelfinale Schweden problemlos 3:0 besiegt, dann gegen Paraguay im Achtelfinale hart arbeiten müssen, um mit 1:0 als Sieger vom Platz zu gehen.

Mbappé verschießt Elfmeter

Gegen Marokko waren die Franzosen von Beginn an überlegen. Marokko spielte sehr destruktiv, war vor allem auf die Defensive fokussiert. "Die erste Halbzeit war sehr kompliziert, Frankreich hatte viel Ballbesitz. Und wenn wir mal den Ball hatten, hat das Umschaltspiel nicht geklappt", meinte Marokko-Trainer Mohamed Ouahbi.

Obwohl er keine Offensiv-Aktionen seines Teams sah, konnte sich Ouahbi auf das Defensivverhalten verlassen - und auf Torwart Bono. Der Schlussmann parierte in der 28. Minute einen Foulelfmeter von Kylian Mbappé. Frankreichs Superstar, der zuvor von Noussair Mazraoui im Strafraum gefoult worden war, schob Bono den Ball nahezu in die Arme. Zehn Tage zuvor hatten im Sechzehntelfinale der deutschen Mannschaft gegen Paraguay Kai Havertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah im Elfmeterschießen auf jenes Tor ihre Versuche ebenfalls vergeben.

Der Achtelfinal-Sieg gegen Kanada wurde von der marokkanischen Community in Düsseldorf begeistert verfolgt. Man fieberte dort auch dem Viertelfinale gegen Frankreich entgegen. 09.07.2026 | 1:32 min

Marokkos Abwehr-Dickicht mit Traumtor durchbrochen

In der 35. Minute war Bono erneut zur Stelle, lenkte einen Schuss von Désiré Doué reaktionsschnell zur Ecke. Wenig später hatte der Torwart Glück, als ein Fernschuss von Lucas Digne an die Querlatte knallte.

Nach einer Stunde war Marokkos Abwehr-Dickicht durchdrungen. Es bedurfte dafür allerdings eines Geniestreichs von Mbappé. Aus halblinker Position zirkelte er den Ball von der Strafraumgrenze an Innenverteidiger Issa Diop vorbei und unhaltbar für Bono ins lange Eck. Ein Kunstschuss, ein Kabinettstückchen, vor allem aber eine verdiente 1:0-Führung - und zugleich der achte Turniertreffer für Mbappé.

WM-Halbfinale an Frankreichs Nationalfeiertag

Nur sechs Minuten später legte Ousmane Dembélé, Frankreichs zweiter Sturmstar, nach. Er markierte mit einem strammen Schuss aus 16 Metern das 2:0.

Frankreich ist ein großartiges Team mit exzellenten Spielern. „ Mohamed Ouahbi, Marokkos Nationaltrainer

Und Frankreich hat in den bisherigen drei K.o.-Runden-Partien noch kein Gegentor bekommen. Schlussmann Mike Maignan musste gegen Marokko nur in der 83. Minute bei einem Schuss von Azzedine Ounahi mal abtauchen, ansonsten erlebte er einen ruhigen Sommernachmittag mitten in Massachusetts.

Im Halbfinale treffen Les Bleus auf Europameister Spanien oder Belgien. Gespielt wird am 14. Juli in Dallas. "Ein großartiger Tag für Frankreich, unser Nationalfeiertag", so Deschamps. Ein perfektes Datum, um auf der WM-Mission den nächsten Schritt zu gehen.

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