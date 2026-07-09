Frankreich ist bei dieser WM noch makellos unterwegs. Nach den überzeugenden Siegen mit je mindestens drei erzielten Toren gegen Senegal, Irak, Norwegen und Schweden haben die Franzosen zuletzt auch ihre mentale und körperliche Stärke unter Beweis gestellt. Gegen Paraguay nahmen sie den Kampf voll an und ließen sich auch von den teils unfairen Mitteln der Gegner nicht aus der Ruhe bringen. Dafür wurden sie mit einem 1:0-Erfolg belohnt. Im heutigen Topspiel wollen Les Bleus auch wieder spielerisch glänzen und sich auf ihrem Weg zum dritten WM-Finale in Folge nicht stoppen lassen.

Das Achtelfinale entschieden die Marokkaner gegen Mitgastgeber Kanada locker mit 3:0 für sich. Dadurch zogen sie zum zweiten Mal in Folge in ein Viertelfinale einer Weltmeisterschaft ein. Mit Ismael Saibari haben die Nordafrikaner allerdings einen herben Ausfall zu vermelden. Der zukünftige Bayern-Spieler wird durch Chemsdine Talbi ersetzt. Zudem rückt Anass Salah-Eddine für Redouane Halhal in die Innenverteidigung.

Didier Deschamps nimmt nach dem Achtelfinal-Kampf gegen Paraguay nur einen Wechsel vor. Désiré Doué, der sich den Job auf dem linken Flügel mit Bradley Barcola teilt, rückt für eben jenen Mitspieler von PSG in die Anfangsformation. Aurélien Tchouaméni bleibt hingegen erneut nur der Bankplatz. Adrien Rabiot und Manu Koné scheinen sich im zentralen Mittelfeld festgespielt zu haben.