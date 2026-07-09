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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Frankreich gegen Marokko

Eilmeldung
vor 23 Minuten
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Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Frankreich gegen Marokko

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Spannung bei der WM 2026: Frankreich spielt gegen Marokko in Boston. Anpfiff ist am 09.07.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Do, 09.07., 22:00 Uhr
Boston
Das Erste
Frankreich
FRA
Frankreich
-:-
Marokko
Marokko
MAR

Liveticker

21:35
Frankreich ist bei dieser WM noch makellos unterwegs. Nach den überzeugenden Siegen mit je mindestens drei erzielten Toren gegen Senegal, Irak, Norwegen und Schweden haben die Franzosen zuletzt auch ihre mentale und körperliche Stärke unter Beweis gestellt. Gegen Paraguay nahmen sie den Kampf voll an und ließen sich auch von den teils unfairen Mitteln der Gegner nicht aus der Ruhe bringen. Dafür wurden sie mit einem 1:0-Erfolg belohnt. Im heutigen Topspiel wollen Les Bleus auch wieder spielerisch glänzen und sich auf ihrem Weg zum dritten WM-Finale in Folge nicht stoppen lassen.
21:21
Das Achtelfinale entschieden die Marokkaner gegen Mitgastgeber Kanada locker mit 3:0 für sich. Dadurch zogen sie zum zweiten Mal in Folge in ein Viertelfinale einer Weltmeisterschaft ein. Mit Ismael Saibari haben die Nordafrikaner allerdings einen herben Ausfall zu vermelden. Der zukünftige Bayern-Spieler wird durch Chemsdine Talbi ersetzt. Zudem rückt Anass Salah-Eddine für Redouane Halhal in die Innenverteidigung.
21:09
Didier Deschamps nimmt nach dem Achtelfinal-Kampf gegen Paraguay nur einen Wechsel vor. Désiré Doué, der sich den Job auf dem linken Flügel mit Bradley Barcola teilt, rückt für eben jenen Mitspieler von PSG in die Anfangsformation. Aurélien Tchouaméni bleibt hingegen erneut nur der Bankplatz. Adrien Rabiot und Manu Koné scheinen sich im zentralen Mittelfeld festgespielt zu haben.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Viertelfinale! Topfavorit Frankreich misst sich mit Marokko und damit mit einem der Geheimfavoriten auf die Gold-Trophäe! Anstoß der Neuauflage des WM-Halbfinals von 2022 ist um 22 Uhr MESZ in Boston.

Aufstellung

Aufstellung

16
Maignan
5
Koundé
4
Upamecano
17
Saliba
3
Digne
6
Koné
14
Rabiot
7
Dembélé
11
Olise
20
Doué
10
Mbappé
1
Bono
2
Hakimi
14
Diop
3
Mazraoui
26
Salah-Eddine
6
Bouaddi
24
El Aynaoui
10
Brahim Díaz
8
Ounahi
23
El Khannouss
7
Talbi
Frankreich
Ersatzbank
23
Risser
1
Samba
2
Gusto
21
Hernández
19
Hernández
15
Konaté
26
Lacroix
25
Akliouche
24
Cherki
13
Kanté
8
Tchouaméni
18
Zaïre-Emery
12
Barcola
22
Mateta
9
Thuram
Trainer
Deschamps
Marokko
Ersatzbank
12
Munir
22
Tagnaouti
19
Belammari
25
Halhal
18
Riad
4
Amrabat
15
El Mourabet
5
Saâdane
11
Saibari
21
Amaimouni-Echghouyab
20
El Kaabi
13
El Ouahdi
9
Rahimi
17
Sbaï
16
Yassine
Trainer
Ouahbi

Frankreich
Frankreich

16
Mike Maignan
3
Lucas Digne
4
Dayot Upamecano
5
Jules Koundé
17
William Saliba
6
Manu Koné
14
Adrien Rabiot
7
Ousmane Dembélé
10
Kylian Mbappé
11
Michael Olise
20
Désiré Doué

Marokko
Marokko

1
Bono
2
Achraf Hakimi
3
Noussair Mazraoui
14
Issa Diop
26
Anass Salah-Eddine
6
Ayyoub Bouaddi
8
Azzedine Ounahi
23
Bilal El Khannouss
24
Neil El Aynaoui
7
Chemsdine Talbi
10
Brahim Díaz

Reservespieler

23
Robin Risser
1
Brice Samba
2
Malo Gusto
21
Lucas Hernández
19
Théo Hernández
15
Ibrahima Konaté
26
Maxence Lacroix
25
Maghnes Akliouche
24
Rayan Cherki
13
N'Golo Kanté
8
Aurélien Tchouaméni
18
Warren Zaïre-Emery
12
Bradley Barcola
22
Jean-Philippe Mateta
9
Marcus Thuram

Reservespieler

12
Munir
22
Ahmed Tagnaouti
19
Youssef Belammari
25
Redouane Halhal
18
Chadi Riad
4
Sofyan Amrabat
15
Samir El Mourabet
5
Marwane Saâdane
11
Ismael Saibari
21
Ayoube Amaimouni-Echghouyab
20
Ayoub El Kaabi
13
Zakaria El Ouahdi
9
Soufiane Rahimi
17
Amine Sbaï
16
Gessime Yassine

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    6
    Siege Frankreich
    4
    Siege Marokko
    0
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    12 : 4
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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